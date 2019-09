Alemania pide perdón a Polonia

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, pedía perdón a Polonia por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial durante un discurso en Wielun, la primera ciudad bombardeada por la Luftwaffe durante esta guerra.



"Rindo homenaje a las víctimas del ataque a Wielun. Rindo homenaje a las víctimas polacas de la tiranía alemana y les pido perdón", afirmaba Steinmeier, tanto en alemán como en polaco.



Steinmeier, junto con varios jefes de Gobierno, visitaron Polonia para conmemorar el 80º aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.



Por su parte, el presidente polaco Andrzej Duda, en el mismo acto, señalaba que "quién iba a imaginar que la Segunda Guerra Mundial comenzaría con un acto tan atroz y bárbaro, que de hecho no fue un acto de guerra, sino un acto de terrorismo".



"No podemos olvidarnos de la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando sus testigos ya no están con nosotros, para asegurarnos de que lo que ocurrió en Wielun y más tarde en muchos otros lugares de Polonia y el extranjero, no se repita nunca", ha aseverado Duda.