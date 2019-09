FARO organiza su "User Meeting 2019" en Bilbao Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 18:01 h (CET) Con objeto de presentar sus últimas novedades, la compañía invita a la comunidad de usuarios de tecnología metrológica a sus oficinas en el AIC - Automotive Intelligence Center, el día 10 de Octubre, a partir de las 9:30 hrs. En el mismo, presentará sus últimas y más innovadoras soluciones metrológicas, que optimizan las mediciones y aumentan la precisión en los procesos de fabricación, bajo un control eficiente de la calidad FARO® (NASDAQ: FARO), la empresa más prestigiosa del mundo en soluciones de medición y generación de imágenes 3D, ofrece desde hace 37 años soluciones metrológicas de vanguardia que permiten efectuar mediciones e inspecciones 3D de alta precisión. Para presentar sus últimas novedades e innovaciones al mercado, FARO ha organizado su “User Meeting 2019”. Entre ellas, se hablará de cómo optimizar las mediciones y aumentar la precisión mediante el sistema FARO 8-Axis, que combina los productos portátiles Quantum FaroArm o Quantum ScanArm con un 8º eje funcionalmente integrado, pero físicamente separado; el digitalizado 3D en serie y sin Robot con Cobalt Array y Oneclick; ó el digitalizado 3D de gran volumen con Focus 11:15-11:45, por poner algunos ejemplos.

Dicha presentación tendrá lugar en su sede social de Amorebieta-Etxano, situada en las instalaciones del AIC - Automotive Intelligence Center, situado en Parque Empresarial Boroa. Amorebieta-Etxano (Bizkaia), el día 10 de Octubre, a partir de las 9:30 hrs.

De esta forma, los participantes tendrán la oportunidad única de profundizar en las tecnologías innovadoras más recientes en el mundo de la Metrología, de la mano de los expertos de FARO, probar dichos equipos y ver demostraciones en vivo, además de intercambiar experiencias con otros usuarios sobre las mismas, participando también en sesiones de networking.

Para tal evento, la agenda es la siguiente:

09:30-9:45 hrs. Recepción

9:45-10:00 hrs. Nuevo estándar ISO para Brazos y cómo adaptarse a ella.

10:00-10:15 hrs. Optimizar las mediciones y aumentar la precisión mediante 8 Axis.

10:15-10:30 hrs. Digitalización 3D con texturas con Prizm.

10:30-10:45 hrs. Digitalizado 3D en serie y sin Robot con Cobalt Array y Oneclick.

11:00-11:15 hrs. Digitalizado 3D de gran volumen con Focus 11:15-11:45.

Coffe break

11:45-12:15 hrs. Medición de puntos ocultos en grandes volúmenes con 6 probe.

12:15-12:30 hrs. Ayuda en el proceso de montaje con verificación final con TracerSI.

12:30-12:45 hrs. Inspección visual mediante realidad aumentada con Visual Inspect.

12:45-13:15 hrs. Novedades CAM2 y BuilIT con RPM.

13:15-13:30 hrs. Gestión de equipos con FARO Now!.

13:30-14:15 hrs. Lunch

14:15 hrs. -Libre Workshop práctico. La empresa propone al participante traer su pieza y medirla “in situ”.

Las jornadas son gratuitas, aunque de aforo limitado, por lo que todos los usuarios de tecnología de medición metrológica interesados en acudir como asistentes deberán estar registrados.

Para inscribirse, hacer click en el siguiente link: https://www.faro.com/forms/events/es-es/event-registration.html?Event_Name=UserMeetingBilbao&Session=&C_SFDCLastCampaignID=7013p000001tub8&Event-Kind=OH&confirmationpage=https://www.faro.com/es-es/confirmation

Acerca de FARO

FARO es la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición 3D. La compañía desarrolla y comercializa software de generación de imágenes y equipos de medición asistida por ordenador al servicio de los siguientes mercados:

Metrología Industrial: medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad.

Construcción BIM: captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planificación y conservación.

Seguridad pública e investigación forense: captura y análisis de datos reales del incidente in situ para investigar accidentes, crímenes e incendios, planificar la seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública.

Diseño de productos: captura de datos 3D detallados y precisos de productos existentes, permitiendo análisis y rediseño CAD, diseño de productos post-venta y replicación de piezas antiguas.

Visión artificial 3D: visión 3D, para control y medición de la planta de producción a través de sensores 3D y soluciones personalizadas.

La empresa FARO tiene su sede global en Lake Mary, Florida. También cuenta con un centro tecnológico y una planta de fabricación que consta de aproximadamente 8.400 metros cuadrados en Exton, Pennsylvania, dedicada a investigación y desarrollo, fabricación y servicio de operaciones del FARO Laser Tracker y líneas de productos del FARO Cobalt Array Imager. Su oficina principal europea se encuentra en Stuttgart (Alemania) y su sede regional para Asia/Pacífico en Singapur. FARO dispone de sucursales en EEUU, Canadá, México, Brasil, Alemania; Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia; Turquía, Países Bajos, Suiza, India; China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia.

Más información en: http://www.faro.com/es-es

