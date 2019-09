Friendly Rentals, la empresa de alquiler vacacional que registra un 97% de ocupación todo el año Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 15:57 h (CET) Dispone de 1.200 alojamientos vacacionales en 14 ciudades europeas y busca nuevos apartamentos turísticos por la imparable demanda. A diferencia del 99% de sus competidores, cuenta con un servicio de emergencia 24/7 y un trato más cercano. Permite a los huéspedes escoger alquileres que van desde un día a once meses La compañía Friendly Rentals nació de sus dos socios fundadores, quienes querían ofrecer apartamentos turísticos accesibles para que todo el mundo pudiera disfrutarlos. Dieciséis años después, Friendly Rentals cuenta con más de 1.200 apartamentos vacacionales en más de 14 ciudades de España, Italia, Portugal y el Reino Unido. El éxito de su modelo de negocio es tal que actualmente buscan nuevos apartamentos temporales por la creciente demanda, especialmente creciente en las grandes ciudades, durante todo el año. Buen ejemplo es Barcelona dónde realizan más de 1.600 check-in cada mes.

El secreto del éxito de Friendly Rentals es el buen hacer de la compañía. La empresa ofrece apartamentos por días de máxima calidad a precios competitivos y esta premisa los ha llevado a ser líderes del mercado, con más de 600.000 clientes que pueden contar su propia experiencia en los apartamentos reservados.

El crecimiento de Friendly Rentals es exponencial, ya que de 2017 a 2018 aumentaron su facturación en un 31%. Durante este periodo, crecieron también el número de reservas en un 25% y acumularon más de 40.000 reservas. Durante los meses de julio y agosto de 2019, la empresa ha batido récords de ocupación, con un 97% en casi todos sus destinos.

Como explica Angela Watson, COO de la compañía, “la principal misión de Friendly Rentals es garantizar que tanto nuestros propietarios como nuestros huéspedes estén bien atendidos. Esto significa que garantizamos los máximos ingresos a los propietarios y les ahorramos todo el esfuerzo en la gestión del alquiler. Además, garantizamos que los huéspedes obtengan una propiedad de calidad y de alto nivel a un precio que esté al alcance de todos y un servicio profesional y amable para garantizar que su estancia sea agradable y sin problemas”.

Siempre con una visión empresarial conforme a la ética y a la legalidad, todos los apartamentos temporales de Friendly Rentals cuentan con una licencia turística, cumpliendo con los estándares de nivel alto en cuanto a calidad, ubicación y confort para los huéspedes.

Con el objetivo de ahorrar tiempo a los propietarios, el equipo de Friendly Rentals se encarga íntegramente de todos los servicios que necesita el viajero: desde recibir a los clientes para el check-in y check-out, mantenimiento y limpieza de los apartamentos, optimización de precios, decoración, asesoramiento para la contratación de seguros, sesión fotográfica por profesionales, control de los ruidos e, incluso, garantizar la seguridad.

Para obtener la máxima rentabilidad de cada apartamento, Friendly Rentals se encarga también de la elaboración de un Business Plan a medida que consiga superar las expectativas iniciales de los propietarios y garantice los ingresos. Para ello, realizan un estudio de mercado y analizan las posibilidades de cada apartamento, la zona y los niveles de demanda. De este modo, adecuan los precios en función de cada zona y, por ejemplo, deciden subirlos cuando hay eventos especiales.

Friendly Rentals cuenta con una sede principal en Barcelona y tiene oficinas en Madrid, Valencia y Sevilla. En sus sedes reciben a los turistas para gestionar todas sus necesidades, tanto a la llegada, como en la salida. De hecho, cuentan con espacios adaptados por si los viajeros necesitan dejar sus equipajes. De este modo, ahorran al propietario todo el esfuerzo y tiempo que supone tener que estar pendientes para recibirlos o comprobar que todo esté bien a la salida.

Friendly Rentals a diferencia del 99% de sus competidores, “Friendly Rentals pone al servicio de los clientes un servicio de emergencia las 24 horas, los 7 días a la semana”. Disponen de un equipo de 75 personas habla más de 7 lenguas para dar al cliente una atención personalizada y proporcionar todos los consejos necesarios para que vivan la experiencia más completa en la ciudad en la que se alojen.

En poco tiempo, Friendly Rentals se han convertido en una alternativa accesible y de calidad a los alojamientos hoteleros en las ciudades. Actualmente la compañía está preparando nuevos proyectos. Por un lado, el Fast Check-in, una aplicación que agiliza el Check-in del cliente y que hará que sólo tenga que pasar a recoger las llaves por la oficina. Por otro lado, un Direct Check-in a partir del cual tendrán acceso al apartamento a través de una app, sin necesidad de pasar por las oficinas si los clientes lo consideran oportuno.

Friendly Rentals, especialistas en el alquiler de apartamentos vacacionales y de media estancia

Friendly Rentals es una empresa con sede en Barcelona especializada en el alquiler de apartamentos vacacionales de corta y media estancia. Desde que comenzó a operar en 2003 ofrece a sus clientes la mejor selección de apartamentos a precios competitivos en los mejores destinos urbanos. Actualmente cuenta con más de 1.200 apartamentos en 14 ciudades de Europa y continúan ampliando sus ofertas y destinos. La compañía pone al servicio de los clientes un servicio de emergencia las 24 horas, los 7 días a la semana.

