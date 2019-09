El encuentro Fortalece tu Talento de Inserta Empleo y Fundación ONCE acoge más de 180 asistentes en Gijón Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 14:53 h (CET) Salomé Díaz, concejal delegada de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Gijón inauguró esta jornada que contó con la participación de empresas como Alimerka, Daorje, Seresco o Hijos de Luis Rodríguez, entre otras La LABoral Centro de Arte y Creación Industrial ha acogido a los más de 180 asistentes del encuentro Fortalece tu Talento, organizado por Inserta Empleo y Fundación ONCE hoy en Gijón, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el objetivo de poner en valor la formación para conseguir un empleo, así como la necesidad de la formación continua para la mejora laboral, dentro del nuevo ámbito que supone la transformación digital de las empresas y los puestos de trabajo.

“Reducir el desempleo, mejorar la estabilidad y aumentar la tasa de actividad” son los grandes retos que hay que afrontar según Salomé Díaz, concejal delegada de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Gijón, que se ha encargado de inaugurar el evento. Seguidamente, ha intervenido Ana Pilar Cruz Boluda, directora del Área Talento Externo y Transformación de Inserta Empleo, que ha animado a los asistentes asegurando que “si actuamos trabajando juntos, conseguiremos mejores resultados, de más calidad y sostenibles en el tiempo”.

Al término de la inauguración, Ignacio García López, director de Área de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), ha hecho una radiografía del empleo y los sectores más demandados en Asturias, afirmando que “no tenemos los conocimientos suficientes de la oferta actual, hay que tener presente las necesidades de las empresas a día de hoy”.

Posteriormente, se ha celebrado un debate con la participación de Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón; Balbino González, vicepresidente de Aedipe; Beatriz Ávila, directora regional de Inserta Empleo en Asturias; Ana Torga, directora de Recursos Humanos de G+2; y el público asistente, así como la activa colaboración del Mago Murphy, que ha hecho de maestro de ceremonias. Además de la necesidad de que exista más formación práctica y orientada a la empleabilidad de personas con discapacidad, se ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, la necesidad de contar con puestos de trabajo a media jornada, dado que existen muchos candidatos que no pueden trabajar durante una jornada completa, si bien sí podrían hacerlo dedicando menos horas. También se ha destacado la necesidad de la formación continua y la existencia de oportunidades para mayores de 50 años; la importancia del emprendimiento y la creatividad; la inteligencia emocional o las necesidades formativas de la zona. “Tenemos que estar actualizados digitalmente. Es fundamental la adaptación y profundizar en las competencias laborales”, ha puntualizado Beatriz Ávila.

Por su parte, Balbino González, ha aseverado que “a veces damos mucha importancia al saber, pero lo fundamental es el saber hacer, y por eso es indispensable la formación”. Álvaro Alonso, por su parte, ha comentado que “la formación continua es parte de la política de recursos humanos de las empresas. La realidad es muy rica y diversa, pero hay que adecuarla a casos concretos”.

El acercamiento a los sectores representados en la parte de mentorización ha permitido a los asistentes conocer de una forma más detallada las necesidades de cada uno de ellos, las posibilidades de empleabilidad y la formación demandada en cada empresa, incluyendo las áreas de trabajo propias de las compañías. Los ponentes han coincidido en señalar que en ciertos perfiles los responsables de recursos humanos valoran más la formación que la experiencia de los candidatos, ya que “en estos momentos vivimos inmersos en un mercado laboral altamente cambiante”. También se ha destacado la necesidad de preparar las entrevistas de trabajo, una garantía para evitar los nervios y causar una impresión errónea.

Tras el almuerzo se han desarrollado cinco actividades prácticas donde los asistentes han podido probar de primera mano las técnicas de formación más avanzadas e innovadoras, además de conocer todas las posibilidades para su desarrollo formativo y lograr los retos de la empleabilidad del futuro. Una de estas actividades ha contado con dos simuladores de realidad virtual. El primero de ellos ha sido un simulador de una máquina de movimiento de tierra (pala cargadora o retroexcavadora) en cabina completa, con plataforma de movimiento y feedback en la conducción. El otro, el Logsim OYD, ha sido un simulador de carretilla elevadora con gafas de VR ubicado en un puesto de manejo desde una mesa. La digitalización, la gamificación y la necesidad de continuar con la formación, incluso si los candidatos consiguen un contrato de trabajo, han sido los temas centrales de estas actividades.

Fortalece tu Talento nace con el objetivo de promocionar la formación y mentorización de personas con discapacidad, en el marco de la ejecución y gestión del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Con tal fin, Inserta Empleo y Fundación ONCE organizan dos encuentros, uno en Vigo y otro en Gijón. Toda la información está disponible en la web www.fortalecetutalento.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Friendly Rentals, la empresa de alquiler vacacional que registra un 97% de ocupación todo el año Smart Protection, startup participada por Wayra, cierra nueva ronda de financiación de 5.2M€ Enrique Tomás y Nutrisport se alían para lanzar al mercado el único y exclusivo Jamón Gran Reserva Zero Talent Garden inaugura su primer campus en Madrid Las extensiones de pestañas son las protagonistas en Estética Bilbao