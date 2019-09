Birchbox, Tradeinn y Woman´s Back, los mejores comercios online de Catalunya

Las apps más utilizadas por los catalanes son Amazon como líder en generación de ingresos (52%), seguida de Just Eat (38%), Booking (36%) y H&M (32%) Birchbox, Tradeinn y Woman´s Back han sido los Ecommerce premiados como mejores tiendas online en Catalunya en la III Edición de los Premios Ecommerce Tour Awards Catalunya, celebrados el pasado jueves dentro del Ecommerce Tour Barcelona 2019, evento que reunió a más de 500 profesionales del mundo del Ecommerce de Catalunya, entre asistentes y espectadores vía streaming.

El primer premio fue para Woman´s Back, la primera marca de mochilas diseñadas y creadas para adaptarse a las necesidades de aquellas mujeres que han superado un cáncer de mama y quieren seguir disfrutando de la actividad física. Una firma creada en Barcelona por María Prandi y Jordi Costa, y que desde su nacimiento no ha parado de crecer. El segundo puesto deparó en manos de Tradeinn, un ecommerce especializado en venta de material deportivo que ha generado un modelo de negocio que ha reportado en el último año una facturación de más de 130 millones de euros. El tercer premio fue concedido a Birchbox, empresa creadora y líder global del discovery commerce y que ofrece un servicio de suscripción mensual en línea a sus suscriptores por medio de una caja de muestras seleccionadas de maquillaje u otros productos relacionados con la belleza.

Las claves del éxito de un Ecommerce catalán: Tradeinn

Durante la jornada David Martín, fundador de la compañía Tradeinn, uno de los Ecommerce nacionales de mayor éxito y con mayor previsión de facturación para este año, compartió alguna de las claves de su éxito. “Desde los inicios de Tradeinn, hemos tenido claro que la única forma de crecer es invertir y para ello hemos reinvertido todo el beneficio en hacer crecer la compañía. Nuestro objetivo es el repricing automático y vigilar nuestra competencia para ser los más atractivos en precios. Además, nos focalizamos en el poder del marketing, el 50% de nuestro presupuesto está destinado al SEM, el 25% en SEO, Afiliación 15% y marketplaces 10%”. Otras claves en las que destaca su éxito son su logística y su hiperflexibilidad en sus métodos de pago.

La logística, el eslabón más débil de la cadena

La recepción del producto es uno de los procesos más importantes a la hora de realizar una compra online. De hecho, 3 de los 4 principales aspectos que un consumidor tiene en cuenta a la hora de comprar online están relacionados con la logística: entrega rápida, facilidad en cambios y devoluciones y gastos de envío gratuitos. Noelia Lázaro, CMO de Packlink Spain, destacó que “El objetivo es convertir la logística en algo sencillo a través de la tecnología. Que el usuario no necesite obligatoriamente saber de logística, ni de legislación, aduanas u otros trámites relacionados con la logística. Simplemente que pague un precio justo por un buen servicio. Nuestro potencial reside en automatizar con tecnología todos estos procesos para que el cliente no tenga que preocuparse de nada".

Los aspectos legales que más preocupan en Ecommerce

José Morato, socio de la firma de abogados digitales LetsLaw abordó el área de la legalidad en el Ecommerce. Un aspecto que los comercios electrónicos tienen que tener en cuenta y que les debe preocupar. El pasado 14 de septiembre entraba en vigor la famosa PSD2, la directiva europea para hacer más seguros los pagos digitales. La proliferación de los módulos sociales, hace necesario y recomendable informar a los usuarios y darles la potestad de activar o desactivar dichos módulos. La aparición del Facebook Custom Audience, permite a las empresas segmentar en base a una serie de parámetros (edad, sexo, localidad, etc.), pero esta práctica, según un tribunal alemán es ilegal, mientras que en España la AEPD no se ha pronunciado aún al respecto. Y por último el Geoblocking, antes los europeos podían sufrir un bloqueo o un desvío de una web porque ellos procedían de un país diferente, a partir del nuevo Reglamento de la Comisión Europea del 3 de diciembre del 2018 se pone fin a este bloqueo geográfico online.

Women in Tech: el papel de la mujer en la economía digital

Durante la jornada, tuvo lugar uno de los momentos más esperados y aplaudidos que fue la mesa redonda Women in Tech, donde Nuria Torvisco (Banco Sabadell), Clara Gutiérrez (OneStep Ventures), Judith Catalá (XL Yourself) y Eulalia Costa (Woman'sBack), dirimieron sobre el papel de la mujer en la economía digital. Desde el punto de vista de las directivas, el papel de la mujer aún no está lo suficientemente reconocido en el sector, donde la mayoría de cargos directivos - y emprendedores - son hombres. Establecer cuotas, reivindicar que los puestos son independientes del sexo del candidato, equiparar los sueldos y una verdadera apuesta por la conciliación, además de una mayor concienciación social, son las medidas que pusieron sobre la mesa para solucionar las actuales carencias o barreras con las que tropiezan las mujeres en el plano profesional.

El uso de las apps transaccionales en Catalunya

Los smartphones y las apps son de los medios más utilizados para realizar las compras online. Paula Rodríguez, Business Development de Webloyalty compartió en el auditorio una radiografía del uso que se hace en toda Catalunya de las aplicaciones transacciones, en este caso explicó que “De media, los usuarios móviles en esta región tienen 7 apps descargadas, mayormente de los sectores moda, viajes, ocio, gran consumo, alimentación, perfumería, transporte, etc. Por sectores, Amazon es la aplicación líder en generación de ingresos (52%), seguida de Just Eat (38%), Booking (36%) y H&M (32%). En una app transaccional lo que valora la gente es la rapidez, sencillez del pago, seguridad del pago y ofertas específicas de app”, afirmó Rodríguez.