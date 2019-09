MediaStartups aterriza el 17 de octubre en Valencia por segundo año consecutivo tras el éxito de 2018 

El mayor encuentro de medios de comunicación, periodistas y emprendedores llega a Valencia el 17 de octubre por segundo año consecutivo tras el éxito registrado en 2018. Contará con la participación de más de 20 speakers y la presencia de más de 15 medios de comunicación y periodistas. La entrada es gratuita, comenzará a las cuatro de la tarde y finalizará en torno a las diez de la noche. El próximo jueves 17 de octubre tendrá lugar la II edición de Media Startups Valencia, el mayor encuentro de emprendedores y periodistas, que se celebrará en el edificio EDEM de Marina de Empresas de València y que llega de la mano del Ayuntamiento de la localidad y de Lanzadera. El evento dará comienzo a las 4 de la tarde y finalizará en torno a las 10 de la noche.

Este encuentro, que alcanza su undécima edición, espera una gran acogida con la presencia de más de 350 emprendedores, 20 speakers y 15 medios de comunicación y periodistas durante toda la jornada, retransmitiendo por streaming el evento y haciendo entrevistas a todos aquellos que quieran acercarse. La entrada es gratuita.

Media Startups Valencia contará con tres mesas redondas que se desarrollarán en el Auditorio Paco Pons. Tras la inauguración, que será de 16 a 16:30, habrá un espacio para el networking hasta el comienzo de la primera mesa redonda a las 17:15. La famosa mesa periodistas vs emprendedores se amplía uniendo al sector de las corporate. La segunda mesa redonda serán entrevistas ' one to one' entre periodistas y emprendedores, que contará con la presencia de Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores. Por último cerrará este espacio un 'First Date de Emprendedores'.

“La conexión entre emprendedores y periodistas es fundamental para el desarrollo del ecosistema emprendedor nacional por lo que desde MediaStartups haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir potenciándolo” , ha explicado Chema Nieto, fundador del evento.

Paralelamente, se desarrollarán varios talleres de formación para emprendedores que abarcarán distintas áreas. La coach de voz Noemí Carrión dará las claves para inspirar y aumentar el valor de los profesionales y la experta en comunicación en público Silvia Segovia impartirá un taller sobre cómo hablar en televisión.

Medios de comunicación como El Español, Revista Emprendedores, Investing, ABC, Impulsa Visión de RTVE, Economía3, Valencia Extra, Un café con, InfoguíaValencia y Top Emprendedores son media partners y protagonistas de este encuentro. Además, este evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia (Turismo Valencia), Marina de Empresas, Lanzadera, Valenciactiva, Caser Seguros, Siteground, Renault, Momoven, Paviado, Cerveza Mascletá, Trastología, Flores nuevas, Malferida, Bonealive, Adhara Organic, Baterfly, Conectando Startups, Socialnius y Salad Planet.

Sobre MediaStartups

MediaStartups es el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación. Nacido en el año 2016, este evento nace por la necesidad que tienen emprendedores y startups de darse a conocer. Tras cuatro ediciones en la Comunidad de Madrid, el encuentro ya ha pasado en España por Valencia, Barcelona y Tenerife. Se ha internacionalizado en las ciudades de Lima y Bogotá.