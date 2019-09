Ingenia ofrece AHORA One, la herramienta de software más completa para el negocio Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 13:33 h (CET) AHORA ha lanzado AHORA One para convertirse en la solución definitiva para los autónomos y las microempresas Ingenia, empresa de Servicios en Tecnologías de la Información con más de 25 años de experiencia, ha comenzado a distribuir AHORA One. Se trata de la plataforma más completa de gestión tanto para autónomos como para pequeña empresa ya que, entre otras ventajas no se necesita instalación, es accesible en la nube, se pone en marcha de forma inmediata y cuenta con conexión directa con un asesor.

Según Tomás Márquez, Consultor de Negocio de Ingenia, “AHORA One permite gestionar un negocio desde cualquier lugar y a cualquier hora del día. De esta forma, se consigue minimizar las tareas administrativas para que uno pueda dedicarse a lo más importante: su negocio”.

Son numerosas las funciones que esta herramienta ofrece para cualquier negocio como la generación de informes, proporcionando la posibilidad de generar listados e informes en PDF con diseños personalizados y listos para visualizar desde cualquier dispositivo o imprimirlos, si se necesita.

La plataforma permite también conocer el estado de las existencias de un negocio en todo momento, el histórico de precios y los movimientos de almacén. Sin olvidarnos del seguimiento de compras y ventas controlando las oportunidades de venta de los clientes y potenciales clientes, así como la gestión de los proveedores y el proceso de facturación agrupado por albaranes, todo en un único lugar.

Funciona además como terminal de punto de venta ya que sólo se necesita configurar la impresora de tickets para obtener un proceso de venta rápido y sencillo desde el TPV y permite gestionar los vendedores y sus ventas, así como los movimientos de caja y la ejecución de los arqueos

Entre las ventajas que ofrece AHORA One cabe destacar:

- Consulta los datos en cualquier lugar: Muchos autónomos pasan el 80% de su jornada fuera de la oficina y, por ello, AHORA One permite una conectividad 100% online desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener que volver a la oficina por un documento olvidado.

- Sin instalación: La plataforma de AHORA One tan solo requiere de conexión a internet sin necesidad de descargar ningún programa.

- Gestión 360º: Con este sistema se consigue la gestión total de las ventas de un negocio y de sus clientes, compras, control de stock, incluso almacén si el negocio lo requiere. Además, a golpe de clic también se tiene acceso a las ofertas, facturación, cobros y pagos permitiendo tener el negocio al día.

Para solicitar más información sobre este sistema de gestión, visite https://www.ingenia.es/contacto/

