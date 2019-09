Madrid acogerá el Simposium "Múltiple interés del Psicoanálisis" Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 12:41 h (CET) Organizado por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero organiza el simposium “Múltiple interés del Psicoanálisis” en Madrid los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, en la sede de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero situada en C/ Princesa nº 13, 28008 y tiene como objetivo crear un punto de encuentro y un foro de intercambio de conocimientos y experiencias de la praxis psicoanalítica en relación con el múltiple interés del psicoanálisis en la actualidad en diferentes áreas de inscripción social como son salud, educación, sociedad, arte y cultura, economía, pareja y familia.

Desde su comité científico indican que “los conocimientos del Psicoanálisis resultan de gran interés para la Psicología y para otras ciencias, que al incluir el concepto de Inconsciente quedan ampliadas por esta nueva mirada científica, obteniendo resultados muy diferentes en su aplicación.”

Algunos temas que se abordarán en el encuentro, indican desde el comité organizador, son: qué tiene el psicoanálisis que decir sobre el suicidio, la violencia de género, la homofobia, la degradación de los medios de comunicación, la corrupción política, la falta de diálogo, las prácticas en el sistema nacional de salud, la educación de los niños y jóvenes, la productividad de las empresas, el absentismo laboral, etc.

Miguel Oscar Menassa, director y fundador de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero desde el año 1971, con funciones didácticas en la actualidad, estará presente en el simposium y anticipa el siguiente aforismo “lo múltiple no se consolida en más cuerpos sino en otra manera de pensar.”

La asistencia puede ser presencial u online, todas las ponencias se transmitirán vía streaming a través de la plataforma de sus clases online y donde los asistentes podrán participar vía CHAT en directo en los coloquios posteriores a las exposiciones teóricas.

La información completa sobre el programa y el precio de la inscripción puede obtenerse a través de la página web de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero www.grupocero.org, en el apartado:

https://www.escuelagrupocero.com/symposium-multiple-interes-del-psicoanalisis/

Los precios son paras asistentes 75 € y para estudiantes 50 €.

Para más información e inscripciones hay un teléfono de contacto: (00 34) 917581940.

El Simposium “Múltiple interés del Psicoanálisis” se convierte en un foro abierto en la aplicación de esta ciencia, de la mano de profesionales y estudiantes, y sus beneficios para la sociedad en todos los ámbitos. Un encuentro imprescindible para construir la salud y el bienestar en este siglo y los venideros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.