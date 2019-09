Tratamientos antideslizantes, la respuesta más segura para evitar caídas El objetivo está claro, evitar caídas que puedan causar lesiones que concretamente en el ámbito laboral se traducirían en pérdidas para la empresa Redacción Siglo XXI

viernes, 27 de septiembre de 2019, 11:15 h (CET)

El que más y el que menos alguna vez ha experimentado esa sensación de no tener el control sobre sus pies, de saber que se está deslizando sobre una superficie sin control y de que como resultado final solo caben dos posibilidades: conseguir parar casi milagrosamente manteniendo el equilibrio o acabar en el suelo y con un poco de suerte sufrir solo unas cuantas magulladuras que acabarán por desaparecer. Mediante la aplicación un tratamiento antideslizante para rampas se consigue evitar este problemas y las posibles lesiones que las caídas pudieran causar a las personas, aumentando por tanto la seguridad y dando de este modo cumplimiento a la normativa vigente al respecto.



Por lo tanto, y a pesar de lo que muchos pudieran creer a priori, los tratamientos antideslizantes son una respuesta a las exigencias contenidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en el RD 487/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en el RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.



Productos y soluciones antideslizantes Technogrip: -La instalación de tiras antideslizantes es un tratamiento antideslizante para rampas muy efectivo tanto a nivel industrial como en comunidades de propietarios u cualquier otro tipo de establecimiento con tránsito de personas como pueden ser edificios de oficinas, hoteles, hospitales, etc.



-La instalación de láminas, planchas y baldosas antideslizantes son la solución ideal para rampas y pasarelas de instalaciones industriales y de uso público expuestas a intenso tránsito de personas y/o vehículos, las rampas garajes y de naves industriales, así como las pasarelas o puentes de madera son buen ejemplo de ello.



-La aplicación de Carborundum en rampas y andenes es la mejor de las soluciones para aquellos lugares expuestos a tránsito intenso, que requieran de una significativa resistencia al desgaste. Ampliamente empleado en superficies interiores y exteriores de granito, mármol o terrazo entre otros.



El objetivo está claro, evitar caídas que puedan causar lesiones que concretamente en el ámbito laboral se traducirían en pérdidas para la empresa. Dar con la solución apropiada es sencillo si se cuenta con la ayuda de profesionales que conozcan de primera mano el abanico de posibilidades y la reglamentación sobre la materia.

