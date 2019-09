Próxima inauguración del busto monumental del Padre Carlos Juárez Setién realizado por Juan Up Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 08:01 h (CET) El Sábado 28 de septiembre, en la plaza de España de las Rozas de Madrid, a las 12 A.M. verá la luz, el busto en bronce y acero cortén al Padre Carlos Juárez Setién, realizado por el escultor Juan Up @escultorup. Busto en bronce, y acero cortén en estilo realista por el escultor Juan Up. El padre Carlos fue profesor de religión de S.S. Majestad el rey Felipe de Borbón. El escultor realista Juan Up realiza un estudio psicológico del personaje a retratar, revelando moradas del alma de la persona Busto en bronce, y acero cortén en estilo realista por el escultor Juan Up. El padre Carlos fué profesor de religión de S.S. Majestad el rey Felipe de Borbón.

La obra acercará a la intensa vocación social del padre Carlos, quién hizo de su vida una verdadera proyección de las enseñanzas cristianas. Ayudo a los más necesitados, sobre todo en el tema de las drogas en los años 70 y 80. Pero su incansable actividad fué de la mano de la cultura, el teatro, el deporte y el arte. Por éste motivo es normal que el pueblo, en general, lo proclamase "Hijo adoptivo de la ciudad de las Rozas".

Al evento acudirán personalidades políticas, amigos del Padre Carlos, amigos del escultor Juan Up y todo el que quiera ver, dar a luz la nueva obra de @escultorup , Juan Up. Esta todo el mundo invitado a un vino de la tierra, por parte del consistorio y un día de sol y feria.

En un mundo donde la academia es la abstracción, el escultor realista se abre paso ante una realidad dificil, donde su valoración pasa por lo figurativo. Su medio de expresión siempre ha sido el barro. "La forma, obtiene la máxima elevación cuando lo representado contiene un alma que plasmar". Juan Up, proyecta desde siempre expresiónes en sus caras y conoce a la perfección la anatomía humana, así como la anatomía del alma, para inbuir en sus obras el soplo desgarrado de la verdad. Pero Juan Up, @esucltorup, creativo y cambiante, no ha parado de trabajar en el barro desde su juventud donde estudió 3 ciclos formativos superiores de escultura y arquitectura interior.

Frases del escultor como retratista:

"Mi forma de trabajar es, moviéndome alrededor de la obra, pero con los retratos necesitas tener un punto de vista a la altura de tu mirada. Por ello uso un caballete muy alto que me permita ésto." Ver como modela Juan

"Me encanta ésta fase a la que yo llamo impresionista, también impresionante… porque se comienzan a desplegar todos los sentidos".

"Me embebo del ambiente de su vida, tras conseguir algo de información. Solo así puedo ser capaz de entender un poco del alma de esa persona, y terminar una obra realista desde todos los puntos de vista"

Ver las imágenes en la pagina del escultor

Vídeos

Como modelé al Padre Carlos Juárez Setién obra monumental en bronce y acero cortén



