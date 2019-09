Director11 y Villareal CF renuevan su compromiso para seguir potenciando la digitalización de la cantera Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 16:43 h (CET) Director11, compañía especializada en la digitalización y transformación tecnológica de los equipos profesionales de fútbol a nivel nacional e internacional acaba de renovar su acuerdo de colaboración con el Villareal CF Una fructífera relación de más de 10 años, así lo ha catalogado el Villarreal CF que ha llegado a un acuerdo con la startup madrileña para potenciar todavía más la digitalización de la cantera ayudando en el desarrollo de los jugadores y la coordinación de los departamentos.

Tras una década de colaboración, ambas entidades han decidido estrechar todavía más sus lazos para darle mayor importancia si cabe al fútbol base amarillo.

No en vano, Director 11 agiliza la gestión de los departamentos y ayuda a tener el control y seguir la evolución de los jugadores de la cantera del club. Así, el fútbol base amarillo sigue creciendo cada año cosechando grandes éxitos con el objetivo de formar jugadores, pero también personas.

El Villarreal CF es un club que apuesta firmemente por la cantera. Muestra de ello es que actualmente 11 jugadores que componen la primera plantilla amarilla han sido formados en la Ciudad Deportiva de Miralcamp.

Los frutos del trabajo diario siguen recogiéndose. El Villarreal B disputó por segunda temporada consecutiva el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, el Juvenil A ganó la Liga en División de Honor y la Copa del Rey, mientras que el Benjamín A, Alevín A, Infantil A y Femenino C fueron campeones de liga.

Director11 sigue creciendo a nivel nacional y se afianza a nivel internacional donde también ha cerrado acuerdos con equipos de ligas extranjeras en más de 10 países: España, Francia, Bulgaria, Mónaco, Colombia, México, Brasil, Egipto. Los próximos meses explorarán acuerdos con posibles mercados como Inglaterra, Estados Unidos o Italia.

La startup española ha participado recientemente en los eventos más importantes del sector del fútbol profesional: Soccerex y recientemente en el World Football Summit junto a los líderes del fútbol mundial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.