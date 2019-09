Plastecnics renueva su imagen corporativa y página web para ser un referente en el sector del PVC flexible Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 16:24 h (CET) Con una trayectoria de más de 30 años en el sector de la comercialización de plásticos para todo tipo de industrias. Plastecnics ha presentado su nueva imagen corporativa y su nueva página web como punto y seguido a un proceso de renovación Con una amplia experiencia en el sector de los plásticos industriales Plastecnics está consolidada con una larga trayectoria en el mercado español desde el año 1986. Mantienen una estrecha relación con los principales fabricantes europeos, importando todos sus productos desde Alemania, Bélgica, Italia y Francia.

Joaquín, CEO de Plastecnics, comenta que "con este rebranding buscamos posicionar la marca como compañía referente del sector de la comercialización de plásticos industriales. Para evolucionar en un mercado cada vez más global, hemos decidido lanzar la nueva marca en un momento en el que el plan de transformación de la compañía está definitivamente consolidado. No se trata solo de cambiar el logotipo de la compañía, sino que la nueva imagen va más allá, el cambio se reconocerá en todos los productos que ofrecemos y en el servicio que prestamos a nuestros clientes”.

“Una renovación con la que se pretende mostrar la evolución de la compañía orientada a conseguir una nueva imagen de modernidad aunque fieles siempre a sus señas de identidad. Además del nuevo branding, también lanzamos nuestra página web que se adapta a todos los dispositivos móviles, y tecnologías web, y ofrece una plataforma ágil donde se encontrará información detallada de nuestra amplia gama de productos entre ellos el PVC flexible además de otras soluciones para toda clase de industrias. Con un diseño moderno, sencillo y directo, la nueva web es más intuitiva y ha ampliado la información sobre la compañía, haciendo especial hincapié en una mejor usabilidad a la hora de encontrar los productos que ofrecemos a nuestros clientes", añade Joaquín.

“El restyling de la nueva imagen corporativa cobra protagonismo los colores, sobre todo el color granate. Además, se ha diseñado un nuevo símbolo que evoca la materia prima con que se elaboran los materiales que suministramos y cobra protagonismo la inicial de la compañía, siendo el punto de referencia en la gráfica” ,asegura Josep Canela ,director creativo de Cirurgia Grafica, agencia responsable del proyecto.

“El nuevo universo de la marca incluye una nueva tipografía, logotipo y colores corporativos. Además hemos realizado fotografías de los productos para resaltar aspectos clave y transmitir una imagen más moderna y alineada con la comunicación actual”, concluye Josep Canela.

Áreas de actuación

Plastecnics está especializada en la comercialización de plásticos para toda clase de industrias como: química, metalúrgica, tratamiento técnico del agua, alimentación, ortopedia, laboratorio, depuración de líquidos y gases corrosivos, construcción, saneamiento, automoción, audiovisual, moda, etc.

Amplia cobertura nacional

Desde su sede central en Sant Boi (Barcelona) dan servicio a todo el territorio nacional e internacional, además cuentan con una amplia red de representantes y puntos de distribución en toda la península, Canarias y Baleares.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.