Mundo Primaria lanza su portal PREMIUM con miles de recursos y novedades

jueves, 26 de septiembre de 2019, 16:32 h (CET) ¿Por qué formar parte de Mundo Primaria Premium? Los niños y niñas aprenden de forma divertida ya que todos los materiales están diseñados teniendo en cuenta sus motivaciones. Mejoran su rendimiento escolar debido a que es la herramienta ideal para repasar, reforzar y ampliar los conocimientos que se adquieren en el colegio. Desarrollan su curiosidad y autonomía. Gracias a su diseño sencillo e intuitivo pueden seleccionar en segundos las actividades que les interesen (juegos, fichas, cuestionarios etc.) Grupo Gesfomedia es, desde el año 2003, todo un referente en el campo de la Educación gracias a su intensa labor en el desarrollo de productos de calidad dirigidos a alumnos/as, profesores/as y terapeutas.

Su nuevo e interesante proyecto, la plataforma Mundo Primaria Premium, pretende convertirse en una herramienta imprescindible para los estudiantes del siglo XXI que deseen combinar el saber con las nuevas tecnologías.

Miles de padres y madres, hijos/as y docentes ya utilizan a diario, tanto en casa como en el aula, los múltiples recursos del portal educativo gratuito en español Mundo Primaria. En él encuentran juegos interactivos, fichas, vídeos explicativos, cuentos etc. diseñados para que los niños y niñas aprendan, refuercen y repasen las materias del colegio de forma innovadora.

Pues bien, informan que la plataforma Mundo Primaria Premiumviene cargada de muchas e interesantes novedades, entre las que destacan algunas:

Diseño completamente renovado para que la navegación sea mucho más atractiva, fácil, rápida y organizada.

En cuanto a contenido se han añadido más de 5.000 nuevos juegos interactivos, 1000 fichas para descargar, y un montón de actividades didácticas.

Todo el material está organizado por cursos y asignaturas.

Mundo Primaria Premium incorpora un sencillo sistema de evaluación para que los niños que lo deseen comprueben sus propios avances, así como informes de seguimiento para que los adultos estén al día de los conocimientos que van adquiriendo.

Mundo Primaria Premium está pensado para utilizarlo en casa y, por supuesto, para que profesores/as y alumnos/as trabajen con él en colegios, centros de estudios, bibliotecas etc. Aprender nunca fue tan entretenido.

La plataforma es completamente segura, libre de publicidad y de contenidos inapropiados.

Permite inscribirse y probar, de forma gratuita y sin compromiso, durante 14 días pinchando en este enlace.

