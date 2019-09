FIN&Home Inmobiliaria 1ª en recibir dos veces Premio a la Excelencia Empresarial Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 16:07 h (CET) FIN&Home, empresa de Servicios Inmobiliarios y Financieros, recibe otra vez este premio del Instituto para la Excelencia Profesional por segundo año consecutivo, es la primera empresa que recibe dos Premios de Excelencia Empresarial del IEP. La Gala de entrega se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta distinción se une al premio BUILD recibido en Reino Unido "Best Real Estate & Property Finance Agency" como la mejor agencia de servicios inmobiliarios y financieros FIN&Home Inmobiliaria, empresa de Servicios Inmobiliarios y Financieros líder y referente en el sector, ha recibido por segundo año consecutivo el “Premio a la Excelencia Empresarial 2019” el pasado viernes 20 de septiembre de 2019 en la Gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un premio que cada año otorga el Instituto de Excelencia Profesional a las mejores empresas y profesionales y por el que se le premia para reconocer la continuación de su brillante trayectoria, así como su máxima calidad y excelencia en el ámbito inmobiliario en España además de por su voluntad innovadora.

El premio lo recogía su Director Ejecutivo D. Emilio Guillén de la mano del Vicepresidente de Honor del IEP D. Antonio Gabriel Pérez i Mateu, encargado de presentar el acto. Este premio se une al “Premio a la Excelencia Empresarial 2018” que le fue entregado el año pasado, de forma que es la primera empresa a la que el Instituto de Excelencia Profesional premia con este preciado galardón de Excelencia Empresarial por segunda vez.

D. Emilio Guillén mencionó “agradezco al Instituto para la Excelencia Profesional la concesión del Premio a la Excelencia Empresarial por segundo año consecutivo, así como a los empleados de la empresa por realizar en ella su excelente trabajo, y a los clientes que nos depositan la confianza en FIN&Home dándonos la oportunidad de realizarles un excelente trabajo”. “Este premio nos motiva a continuar volcándonos con ilusión en nuestro trabajo, y seguir ofreciendo lo máximo a los clientes para que sigan encontrando en FIN&Home su mejor elección”.

FIN&Home es una empresa de servicios inmobiliarios y financieros líder y referente en el sector, fundada en 2004. Está formada por profesionales con una dilatada experiencia dentro de los sectores inmobiliario, financiero y jurídico. Aporta soluciones y servicios innovadores en los ámbitos Inmobiliario y Financiero y pone a disposición de los clientes el servicio más completo con la más alta calidad, la gestión documental, incluidas herencias etc. y utiliza las más modernas técnicas de gestión, comercialización, marketing y tecnologías incluida realidad aumentada.

FIN&Home ha recibido otros importantes reconocimientos y premios nacionales e internacionales y ha sido elegida este año como la mejor empresa de servicios inmobiliarios y financieros por BUILD recibiendo el premio “Best Real Estate & Property Finance Agency” por la edición digital especializada del sector profesional inmobiliario en inglés con más de 110.000 suscriptores.

El Instituto de Excelencia Profesional premia la excelencia de las mejores empresas, instituciones y profesionales. El IEP ha concedido premios entre otros a Natura Bissé, 7, Halcón Viajes, Lo Mónaco, TVE, Orange, Halcón Viajes y Page Group; así como a diferentes personalidades, como Yvonne Blake, Antonio López; del periodismo, como Luis del Olmo, Ramón Jáuregui o Pablo Motos, o del deporte, como Vicente Del Bosque, Manolo Santana, o Emilio Butragueño, entre otros.

Más información en: www.finandhome.com

Mail: comunicacion@finandhome.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.