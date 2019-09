El legado de las máquinas de escribir, por maquinadeescribir.net Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 16:20 h (CET) Muchos las tienen ya olvidadas pero vuelve la nostalgia por lo antiguo con las máquinas de escribir Llevan retiradas del mercado hace muchos años, pero aun se pueden encontrar en muchas tiendas especializadas y de coleccionista. Los más clásicos las seguirán utilizando y aun hay tiendas que venden recambios para este antiguo invento, son las máquinas de escribir. Maquinadeescribir.net cuenta en que estado se encuentran las máquinas de escribir en la actualidad.

Las máquinas de escribir fueron las predecesoras de los actuales editores de texto en el ordenador y ahora máquinas de escribir se encontrarán salvo que se busque en casa de los abuelos o de los grandes coleccionistas de antigüedades.

Muchos las han recuperado para incluirlas en la fotografía artística vintage sobre todo aquellas máquinas de escribir antiguas que han sido marcadas por el tiempo. Aunque ya no se utilicen para su uso habitual, es normal verlas fotos o en casas como decoración.

Las famosas máquinas de escribir Olivetti son las más buscadas entre los coleccionistas. Sin duda, fueron las mejores máquinas por su calidad y ahora los modelos más antiguos se han revalorizado hasta llegar a los 1000 euros en modelos más difíciles de encontrar.

Puede que no haya ya gente que escriba completamente en máquina de escribir, pero aquellos con nostalgia del pasado y quieren sentir esa sensación de escribir como antes, la siguen utilizando para pequeños proyectos artísticos o personales. Aunque cada vez es más difícil encontrar máquinas de escribir en una tienda, aun se pueden encontrar cintas para los modelos más recientes.

Los amantes de lo clásico y la escritura en general, las seguirán teniendo en sus vidas. A pesar de que una máquina de escribir ya no se utilice tanto, es muy difícil olvidarlas y se podrán ver en los museos.

