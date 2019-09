El Comercio mundial en una encrucijada, según el Barómetro del Comercio Mundial de DHL Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 15:29 h (CET) El índice general disminuye en 1 punto, situándose en 47. La tendencia a la baja se ha ralentizado, con todos los índices de países cercanos a los 50 puntos El Barómetro del Comercio Mundial de DHL (GTB), pronostica una leve disminución en el comercio mundial. El índice general cayó 1 punto, situándose en 47, lo que indica que el comercio mundial seguirá perdiendo impulso en los próximos tres meses. Sin embargo, la tendencia a la baja se ha desacelerado perceptiblemente desde la actualización de junio, cuando el índice GTB registró una pérdida de 8 puntos. La desaceleración se está extendiendo en casi todos los países del GTB, con cinco de siete, en territorio negativo. La disminución del comercio aéreo ha sido el único desencadenante al perder 4 puntos y quedar en 45, mientras que el índice para el comercio marítimo se mantuvo sin cambios en 48.

"En todo el mundo, los conflictos comerciales continúan ardiendo. Las tensiones geopolíticas están causando incertidumbre. En este contexto, el comercio mundial continúa desarrollándose sorprendentemente bien. Aunque el Barómetro del Comercio Mundial de DHL ha disminuido aún más, con un valor de índice de 47 puntos, el comercio mundial está aún cerca de mantenerse en su alto nivel", ha comentado Tim Scharwath, CEO de DHL Global Forwarding, Freight. "Esto fortalece nuestra convicción de que la globalización continuará y que la logística seguirá siendo su facilitador clave también en el futuro".

Una imagen general consistente indica un estancamiento del comercio mundial

A nivel de país, el GTB muestra poca desviación entre las siete economías que lo constituyen, así como en comparación con la actualización anterior en junio. Todos los índices de países se establecen cerca de los 50 puntos, que es el umbral para el crecimiento. Cinco de siete países muestran indicadores de crecimiento ligeramente negativos, registrando índices justo por debajo de 50.

Eswar S. Prasad, profesor de Política Comercial y Economía de la Universidad de Cornell en Ithaca, NY, EE. UU. ha comentado: "Las tensiones comerciales China-EE. UU. han aumentado a niveles más altos y ya están afectando a las cadenas de suministro mundiales, a medida que las empresas se adaptan a la nueva realidad de que ambas partes están cavando en una larga guerra comercial. El aumento de las tensiones comerciales en otras partes del mundo, incluso entre Japón y Corea y la perspectiva inminente de un Brexit desordenado, probablemente tengan un efecto cada vez más perjudicial en los volúmenes del comercio mundial. El nivel de incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento macroeconómico ha reducido la inversión empresarial en todo el mundo, con efectos adversos en el comercio internacional de maquinaria y equipamiento. El consumo de los hogares se ha mantenido fuerte en la mayoría de las principales economías, pero el estancamiento del comercio de bienes de consumo duraderos, reflejado en los índices de los componentes del GTB, augura un debilitamiento en este impulsor clave del crecimiento del PIB. En general, esta actualización del GTB confirma la desaceleración del crecimiento global y aumenta las preocupaciones sobre el estancamiento del crecimiento en los próximos meses".

Solo para el Reino Unido y Japón, el Barómetro pronostica un impulso de crecimiento positivo para los próximos tres meses (53 puntos). La comparación trimestral ilustra que ambos países revelan posiciones de subibaja, con el comercio japonés pasando de un índice negativo a uno positivo y el Reino Unido disminuyendo en 3 puntos desde junio. Debido a la persistente incertidumbre del Brexit, tanto el comercio aéreo como el marítimo en el Reino Unido disminuyeron, después de un enfriamiento de varios sectores de la industria, particularmente bienes de consumo, materias primas industriales y vehículos terrestres y piezas de repuesto. El comercio japonés, por el contrario, parece acelerar el crecimiento con un aumento de 3 puntos desde la actualización anterior en junio. Este desarrollo positivo es impulsado por el rejuvenecido comercio marítimo en Japón, que subió 6 puntos a 55, debido a la sólida perspectiva de crecimiento de las materias primas industriales y la correspondiente perspectiva elevada de exportación marítima. Aparte de eso, incluso para Japón, el trimestre fue bastante lento, ya que se espera que todas las demás industrias se contraigan.

El impacto de las tensiones Estados Unidos-China se refleja en sus propios resultados

El conflicto comercial entre China y Estados Unidos sigue hirviendo, lo que resulta en un estado de ánimo comercial general moderado, con Estados Unidos y China representando las perspectivas comerciales más negativas en septiembre. Se espera que el comercio estadounidense se reduzca aún más, permaneciendo en territorio negativo con 45 puntos, a pesar de haber subido 1 punto desde junio. Tanto las perspectivas del comercio aéreo como el marítimo de los Estados Unidos casi no han cambiado en comparación con la actualización anterior. Para el comercio chino, el GTB pronostica una disminución moderada de 4 puntos a 45. El principal impulsor de este desarrollo es el débil desempeño del comercio aéreo chino, que ha disminuido significativamente en 8 puntos a 43 en los últimos tres meses.

Además de Estados Unidos y China, Corea del Sur es el tercer país con una perspectiva general de solo 45 puntos de índice. Los dos países restantes, Alemania e India, cayeron por debajo del umbral de los 50 puntos, con 48 y 49 puntos, respectivamente.

La próxima actualización del GTB se lanzará a fines de noviembre de 2019.

