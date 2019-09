Las empresas europeas invierten fuertemente en cloud, pero gastan millones en servicios que no utilizan Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 12:56 h (CET) Las empresas europeas invierten fuertemente en cloud y afirman que es crucial para la innovación digital, pero gastan 8,8 millones al año en servicios cloud que no utilizan. El índice Insight Intelligent Technology™ revela que dos tercios de los CIO creen que los departamentos de TI están destinados a fallar, a pesar de la inversión planificada de 42 millones de libras en innovación digital Las empresas europeas gastan 29,48 millones de libras esterlinas en servicios cloud y el 42% afirma que la cloud ha sido crítica para iniciativas de innovación digital en los últimos dos años, según el Índice Europeo de Intelligent Technology™ (ITI) de Insight de 2019. Sin embargo, la encuesta de 1.000 empresas de toda Europa mostró que el 30% (8,8 millones de libras) de este gasto en cloud se destina a servicios que no se utilizan. Los encuestados identificaron los siguientes tres desafíos principales para gestionar el gasto en cloud: determinar las cargas de trabajo más adecuadas para la cloud pública, privada e híbrida (44%); planificar y asignar presupuesto para el consumo de cloud (39%); y la falta de visibilidad de los servicios usados en el centro de costes, la carga de trabajo y el nivel de aplicación (36%). Basándose en estos problemas, es probable que el gasto perdido sea incluso mayor, mientras las organizaciones luchan por optimizar su inversión en cloud.

“La cloud sigue siendo un factor crítico para un negocio ágil y digital, pero necesita el enfoque adecuado”, comentó Wolfgang Ebermann, Presidente de Insight EMEA. “Un modelo operativo resistente, que proporcione supervisión y optimización continua de entornos cloud, es fundamental. La tecnología infrautilizada ha sido un problema durante décadas, por lo que no sorprende que el problema se extienda a la cloud. Sin embargo, al poner en marcha los controles adecuados, las organizaciones pueden optimizar el consumo de cloud y asegurarse de que solo pagan por los servicios que están utilizando”.

La investigación del ITI también destacó que la inversión en innovación digital está aumentando. Las empresas invirtieron una media de 32,23 millones de libras esterlinas en innovación digital en los últimos 24 meses y tienen previsto invertir 42,12 millones de libras en los próximos dos años. Con 7 de cada 10 encuestados afirmando que será muy importante, o extremadamente importante, para la TI corporativa proporcionar experiencias similares a los consumidores, está claro que se pondrá foco en proporcionar tecnología a los empleados. De hecho, el 74% de los CIO afirma que sus organizaciones vinculan la prestación de tecnología moderna a atraer y retener talentos. El informe también indica que las organizaciones están invirtiendo, y continuarán haciéndolo, en el uso inteligente de los datos. El 46% de los encuestados afirmaron que la utilización de análisis avanzados ha sido crítica para la innovación digital en los dos últimos años.

El informe de este año destaca la necesidad de tener precaución en torno a los proyectos de innovación digital. El 66% de los encuestados sienten que los departamentos de TI van a fallar, ya que se asume más responsabilidad en proyectos transformadores, a la vez que se pide mantener los sistemas centrales funcionando de forma eficaz, en comparación con el 57% en 2018. A menos que haya un cambio en la cultura corporativa, con la responsabilidad de la innovación digital realmente compartida en todo el negocio, es probable que esta tendencia aumente.

La presión sobre los equipos de TI no solo proviene de la necesidad de entregar proyectos digitales, sino de mantener los costes y la seguridad bajo control. Cuando se les pidió elegir sus tres principales desafíos en torno a la innovación digital, el 46% de los encuestados eligieron costes mensuales (p. ej., gastos operativos), un 44% seleccionó los costes por adelantado (por ejemplo, gastos de capital) y un 38% un presupuesto insuficiente. Del mismo modo, el 60% de los encuestados afirmó que la seguridad es el factor principal que les quita el sueño, y el 68% dice que es el mayor reto en la gestión global de las operaciones de TI.

“La importancia estratégica de TI como factor clave para el éxito empresarial futuro está, claramente, siendo más comprendida a nivel directivo”, continúa Wolfgang Ebermann. “El papel del CIO está claramente evolucionando de la gestión de TI al socio comercial; se han convertido en el agente de cambio de transformación digital y miembro principal de la junta ejecutiva. Sin embargo, el CIO y el departamento de TI no pueden ser los únicos responsables de la innovación digital; todo el negocio tiene un papel que desempeñar. Sin amplio apoyo de toda la empresa, y sin la autoridad, las organizaciones no podrán cumplir sus ambiciones digitales”.

Para leer el índice European Insight Intelligent Technology™ 2019 completo, pulsar aquí.

Metodología:

Coleman Parkes realizó la investigación en línea, entre 1.000 responsables de la toma de decisiones de TI en organizaciones empresariales con 500-1.000 y más de 1.000 empleados. Las cuotas se establecieron por país, con 200 encuestados en el Reino Unido y 100 en Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, España, Suecia, Bélgica y Austria. El margen general de error para la encuesta fue del +/- 4% con unos niveles de confianza del 95%. La recogida de datos se realizó entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2019.

