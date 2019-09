PA DIGITAL comparte 7 consejos para triunfar con anuncios en Google Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 12:43 h (CET) El portal de ayuda a pymes y autónomos ofrece algunas pistas para realizar una campaña de anuncios en Google que resulte efectiva, a través de su personaje Mr. Soluciones Pymes Google Ads en una de las mejores y más conocidas plataformas para crear campañas publicitarias online. Permite, entre otras cosas, situar la publicidad de un negocio en un lugar destacado cuando los usuarios están buscando un producto o servicio determinado en Google. De este modo, cualquier negocio puede llegar a mucha más gente, incluso aquellos que tienen vocación local. Todo ello, además, con una inversión controlada, ya que solo se paga cuando alguien hace clic en el anuncio.

Los anuncios en internet ofrecen muchas ventajas, pero para neófitos en la publicidad online crear una campaña puede resultar complicado. Por esta razón, PA DIGITAL, a través de una tira cómica protagonizada por Mr. Soluciones Pymes, ofrece algunas pistas y consejos para aquellos que quieren triunfar con anuncios en internet y no saben por dónde empezar.

El primer paso es tener claro el objetivo que se está buscando. No se puede pensar abstractamente en tener más clientes o que el negocio vaya mejor, sino que se debe establecer qué objetivo concreto debe perseguir la campaña (leads, ventas, tráfico etc.) para que esto pueda ocurrir.

Para conocer otros consejos para triunfar con anuncios en Google, se puede leer más en el siguiente enlace: http://bit.ly/PYMESanunciosgoogle

Sobre PA DIGITAL

PA DIGITAL es una empresa con más de 50 años en el mercado nacional. Especializada en ayudar a las pymes y autónomos en su proceso de transformación digital.

Ofrece soluciones que se adaptan a las necesidades de las pymes, en términos de visibilidad y cobertura. Especialistas en marketing digital con soluciones integrales que responden a cualquier necesidad: soluciones digitales como web, SEO, Google Ads, videos, banners, redes sociales y blog; soluciones de visibilidad a través de PaginasAmarillas.es, Páginas Amarillas, 11888 y Europages; soluciones locales aplicando estrategias y herramientas de marketing directo; herramientas de monitorización de presencia digital y consistencia NAP (coherencia entre los datos de Nombre, Dirección y Teléfono).

