Las compañías petroleras se han convertido en un pilar del desarrollo socioeconómico de Guinea Ecuatorial

jueves, 26 de septiembre de 2019, 10:53 h (CET) En otra demostración de la contribución de las compañías petroleras al desarrollo socioeconómico de Guinea Ecuatorial, el Programa para la Eliminación de la Malaria en la isla de Bioko (BIMEP) recibió esta semana el reconocimiento mundial en la Asamblea General de la ONU Una iniciativa de salud a nivel nacional como BIMEP hubiera sido imposible sin la participación financiera y social de las compañías más grandes del país, Marathon Oil, Noble Energy y Atlantic Methanol Production Co (AMPCO). Al asociarse con la organización no gubernamental MCDI, el Ikara Health Institute, el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical, el Instituto de Investigación de la empresa Sanaria y el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial, las compañías petroleras en Guinea Ecuatorial han contribuido a desarrollar uno de los programas de salud pública más exitosos del mundo.

“El reconocimiento mundial del éxito de BIMEP y sus notables logros sirven como un recordatorio de que el sector del petróleo y el gas y sus empresas son más que simples extractores o exportadores de recursos naturales. Al invertir en África, contratar africanos y reinvertir en proyectos e iniciativas socialmente responsables, construyen naciones, aumentan nuestro patrimonio neto y hacen de África un lugar mejor ", dijo NJ Ayuk, Presidente Ejecutivo de la African Energy Chamber y CEO de Centurion Law Group.

“Guinea Ecuatorial es un gran ejemplo de lo que la industria petrolera puede lograr cuando se asocia con las comunidades y la sociedad en general. Hacemos un llamamiento a otras compañías petroleras en Nigeria, Senegal, Angola, Ghana, Mozambique y Sudán del Sur para que lideren la inversión en proyectos similares”, agregó Mickael Vogel, Director de Estrategia de la African Energy Chamber.

En quince años, los ingresos derivados del petróleo destinados al BIMEP han llevado a reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en un 63% y la prevalencia de la infección de malaria en un 76%. El programa ha logrado reducir la anemia severa atribuible a la malaria en niños menores de 5 años en un 90% y disminuir la anemia moderada y severa en mujeres embarazadas en un 77%. Quizás lo más importante es que BIMEP también ha sido fundamental en el desarrollo de la primera vacuna contra la malaria, que se espera que erradique completamente la enfermedad en Guinea Ecuatorial para 2025.

Un programa de esta envergadura no es infrecuente dentro del sector del petróleo y el gas, especialmente en África, donde muchas compañías petroleras y operadores de energía frecuentemente invierten en infraestructura con fines sociales, como hospitales y escuelas, y financian importantes iniciativas y proyectos socioeconómicos que son clave para erradicar la pobreza, la desnutrición y proporcionar acceso a servicios básicos de salud. Sin embargo, si bien tienen un importante impacto en la vida de los africanos, tales iniciativas a menudo permanecen inéditas y no reciben publicidad.

