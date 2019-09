Cómo agilizar la producción de catálogos Realizar actualizaciones y configurar la producción de catálogos bajo métodos manuales es mucho más complicado y tiende a ser una pérdida de tiempo Redacción Siglo XXI

jueves, 26 de septiembre de 2019, 12:30 h (CET) Los catálogos son una parte importante en toda empresa o ecommerce. Conforman la plataforma en la que se muestran los productos, de manera eficiente, con una descripción de los mismos, además de precios e información que resulte de interés para la compañía.



Sin embargo, a medida que se crece como empresa se hace necesaria una mejora en su producción. Los catálogos deben cumplir con ciertas pautas, las cuales se relacionan, incluso, con su elaboración en varios idiomas para alcanzar a un público más amplio.



Esta es la razón por la cual se han desarrollado métodos como el catalogo automatizado, cuyos beneficios mejoran la producción de catálogos.



Si aún no has considerado agilizar la producción de tus catálogos y deseas conocer cuáles son sus beneficios y cómo hacerlo, te lo explicaremos ahora mismo.



¿Por qué agilizar la producción de catálogos? Este proceso es uno de los más importante en la actualidad. Se basa en un mecanismo de automatización, que permite presentar catálogos adaptados a todas las plataformas: digitales, papel, folletos, etc.



Agilizar la producción de catálogos ayuda a ser más competitivo en un mundo en el que es necesario mejorar cada día. Con ello se logra reducir el tiempo de trabajo, además de que se alcanzan objetivos sin mayor esfuerzo.



Un solo catálogo puede llegar a tener repercusiones a gran escala si su producción se optimiza. Se puede disponer de varios canales para su publicación, a la vez que hay una mejora en la calidad.



Pero el principal beneficio de ello es poder tener un mayor control sobre la información de los productos. La empresa es capaz de actualizar los datos disponibles, sin necesidad de recurrir a fichas o referencias.



Con una producción agilizada, llena de métodos automáticos, se elimina todo el proceso de forma manual. En pocas palabras, se logra un mayor éxito en términos de productividad.



Automatización de catálogos: el método para agilizar su producción La mejor manera para agilizar la producción de catálogos es valiéndose de métodos de automatización. Con el avance de las plataformas y softwares que funciona como extensión informática de las empresas, con el fin de mejorar su productividad, esto es posible.



La automatización ofrece ventajas como la realización de catálogos en diversos idiomas, de manera rápida, sin importar su extensión. También ayuda a prescindir de fichas, actualizar precios y la información de los productos.



Ahora bien, siempre es necesario conocer cuánto se puede automatizar los catálogos, así como los requisitos que esto amerita. El contenido es parte sumamente importante, por lo que prestarle atención a estos detalles es fundamental.



Un catálogo automatizado reduce en gran medida los costes. En algunos casos, estas cifras pueden alcanzar hasta un 80 % de inversión. Asimismo, dado que todo funciona bajo un mecanismo digital, cada publicación de catálogos, o configuración del mismo, se realiza de manera sencilla, con un par de clics.



El reto frente a los cambios actuales Día a día son mayores los cambios que toda empresa debe enfrentar. Existen promociones, ofertas por temporadas, mejoras en productos, lanzamientos de nuevas líneas, entre otros.



Todos estos factores se reflejan en los catálogos empresariales. La actualización se hace más constante, debido a que los niveles de exigencia y adaptabilidad son mayores.



Automatizar los catálogos es, entonces, una forma de hacer frente a tales retos. Se trata de una respuesta inmediata y segura que garantiza resultados optimizados, en un tiempo mucho menor al empleado en la forma tradicional.



Realizar actualizaciones y configurar la producción de catálogos bajo métodos manuales es mucho más complicado y tiende a ser una pérdida de tiempo. Agilizar tal proceso solo es posible mediante la automatización.

