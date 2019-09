Clínica Planas y Veritas Intercontinental, pioneros en incorporar la genómica a la medicina antiaging Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 16:15 h (CET) Clínica Planas ofrecerá a sus pacientes los servicios genómicos de Veritas Int., que incluyen la secuenciación del Genoma y el Exoma Completo y su interpretación, orientados a la prevención de enfermedades hereditarias o su detección precoz. Veritas Intercontinental aportará a este acuerdo su expertise en diagnóstico y consejo genético, la realización de la secuenciación del genoma completo, la interpretación del mismo, así como apoyo y formación específica al equipo de Clínica Planas Veritas Intercontinental y Clínica Planas serán pioneros en incorporar la genómica a la medicina antiaging. Ambas organizaciones han formalizado un acuerdo de colaboración por el que Clínica Planas ofrecerá a sus pacientes los servicios genómicos de Veritas Int., centrados la secuenciación de Genoma y Exoma Completo y su interpretación y otros específicos para la prevención y, en su caso, el tratamiento de enfermedades de carácter hereditario, fundamentalmente cardiovasculares y oncológicas.

Con este acuerdo, Clínica Planas se posiciona como un centro pionero y de referencia en Europa en la secuenciación del genoma completo para personas sanas y su utilización en los tratamientos antienvejecimiento: “El acuerdo con Veritas Intercontinental nos permitirá reforzar nuestros servicios en medicina preventiva, manteniéndonos a la vanguardia de la medicina antienvejecimiento en España de la mano del líder mundial en secuenciación e interpretación del genoma completo “comenta Javier Planas, CEO de Clínica Planas.

Filial de Veritas Genetics, “The Genome Company”, Veritas Intercontinental aportará a este acuerdo su expertise en consejo y diagnóstico genético, la realización de la secuenciación del genoma y exoma completo, su interpretación y la formación ad hoc de los facultativos de Clínica Planas. Según Javier de Echevarría, CEO de Veritas Intercontinental, Clínica Planas es un centro de referencia en Europa en medicina antienvejecimiento y medicina estética por la calidad y experiencia de sus profesionales y el cuidado servicio personalizado de sus pacientes “y con este acuerdo ambas instituciones avanzaremos para hacer realidad una vida más larga y saludable con el apoyo de la genómica”.

La medicina del futuro al alcance de todos

Desde hace más de 3 años, Veritas Genetics ofrece la secuenciación completa del Genoma y su interpretación. Su filosofía es ayudar a las personas a tener una vida más larga y saludable gracias a la información que ofrece el Genoma.

Médicos y científicos de todo el mundo coinciden en afirmar que la secuenciación completa del Genoma reemplazará todas las otras pruebas genéticas, ya que ofrece un poderoso recurso para toda la vida. A partir de una única secuenciación, los usuarios tendrán información procesable que les ayudará en su planificación familiar, a controlar el riesgo de enfermedades y a vivir de manera más saludable por más tiempo. En este sentido, Javier de Echevarría indica que “podemos jugar la partida de la vida de dos maneras: a ciegas, reaccionando ante los acontecimientos, o con la información clave que aporta la genómica, que nos permitirá anticiparnos, prevenir y evitar enfermedades, mejorar su tratamiento y tener una vida plena”.

Gracias a Veritas Genetics, la secuenciación del Genoma ya es una prueba genética al alcance de todos. Hasta hace poco, los cuellos de botella estaban en el precio de la secuenciación y en la capacidad de manejar e interpretar grandes cantidades de información. Problemas a los que Veritas ha dado respuesta ofreciendo a la población general y a médicos la secuenciación completa del Genoma, su interpretación y asesoramiento genético, los servicios de almacenamiento de la información y su gestión para investigación médica.

Para Javier Planas, este acuerdo será una pieza clave en la visión de la clínica, orientada al fomento y cuidado personalizado de la salud “un campo donde la secuenciación del genoma completo ofrece una hoja de ruta vital que marca un antes y un después en lo que hoy entendemos como una vida larga y saludable”.

Retrasar el envejecimiento con medidas preventivas

Una de las realidades de los países occidentales es el envejecimiento progresivo de su población, esta mayor longevidad lleva asociada una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y oncológicas, entre otras. Gracias a la información genómica se podrá en muchos casos prevenir la enfermedad o detectarla en sus estadios iniciales, mejorando el pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Sin dejar de atender la mayor prevalencia de otras enfermedades, como problemas ligados a la obesidad y el sobrepeso, donde la genética también ayuda a desarrollar buenas prácticas que permitan modificar hábitos de vida no saludables para mejorar la salud y la calidad de vida. Existen cinco grandes grupos de enfermedades del envejecimiento: las cardiovasculares, que compiten con el cáncer por el primer lugar, las metabólicas, especialmente la diabetes tipo 2, las neurodegenerativas con el Alzheimer a la cabeza, y las del aparato locomotor, como la artrosis, la osteoporosis y la sarcopenia (pérdida de masa muscular y debilidad), y en todos los casos debe hacerse el diagnóstico precoz y el abordaje preventivo.

La utilización del Genoma Completo va a permitir no sólo conocer la disposición de cada persona padecerlas y actuar a tiempo para minimizar su efecto, sino también disponer de una información útil para accionar en todos los vectores que hacen posible aumentar la esperanza de vida y el bienestar.

3 años ofreciendo el Genoma

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental es la filial internacional de Veritas Genetics, The Genome Company, que opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos. Su misión es impulsar el genoma completo y ofrecer a las personas una información que les faculta maximizar la calidad y la duración de su vida y sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética.

Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a los consumidores y sus médicos y lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia y la tecnología y reduciendo el coste del genoma.

Veritas fue fundada en 2014 por líderes en genómica de la Harvard Medical School y opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las compañías de salud más innovadoras del mundo en 2018, y por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 en 2018.

Sobre Clínica Planas Barcelona y Clínica Planas Madrid

Desde su fundación en 1971, Clínica Planas destaca por ser el centro pionero y de referencia en Cirugía Plástica y Estética en nuestro país. Clínica Planas cuenta con profesionales supra-especializados en cada área concreta de la medicina estética, y dispone de las últimas tecnologías para ofrecer los mejores cuidados al paciente. El centro dispone de los últimos tratamientos en cirugía plástica y estética, cirugía capilar, senología, láser, tratamientos antiaging, medicina estética facial, nutrición y dietética, dermatología, estética dental y asesoría de imagen.

