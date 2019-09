Biopyc aconseja que las empresas no se la jueguen en los espacios confinados Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 15:28 h (CET) Lamentablemente cada año se producen numerosos accidentes en recintos considerados como confinados. Desde Biopyc realizan estos servicios asegurando que las operaciones que han de realizarse sean completamente seguras evitando cualquier tipo de riesgo Las aberturas limitadas de entrada y salida sumados a una ventilación natural desfavorable convierten a los espacios confinados en un lugar en el que hay que extremar la precaución a la hora de trabajar en ellos.

Lamentablemente cada año se producen numerosos accidentes en recintos considerados como confinados (pozos, cubas, depósitos, etc.) y algunos de ellos generando víctimas mortales. Estas graves consecuencias se deben, en la mayoría de los casos, por el desconocimiento de los riesgos por falta de capacitación, adiestramiento, una falta de recursos materiales y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación.

Por ello, desde Biopyc, realizan estos servicios asegurando que las operaciones que han de realizarse sean completamente seguras evitando cualquier tipo de riesgo.

Su equipo de profesionales tiene un profundo conocimiento para analizar cuáles son las condiciones de un espacio antes de adentrarse en él.

Los principios en los que se basa Biopyc son:

Evaluación previa a la entrada de los riesgos del espacio, que medidas adoptar y como garantizar que se mantienen durante el tiempo que van a durar los trabajos.

Ventilar adecuadamente estos espacios con medios mecánicos y naturales.

Monitoreo antes y durante los trabajos de que el ambiente es respirable y está libre de tóxicos.

Medios de rescate y del personal que esta en el interior del espacio, disponiendo de personal listo para rescatarlos sin entrar. (trípodes de rescate, equipos de ventilación autónoma etc.)

Principio de uno dentro-uno fuera. Además de todos estos principios se evalúan otros riesgos propios de cada espacio como pueden ser alturas, calor etc.

En Biopyc se rigen a la normativa vigente relativa a este tipo de espacios efectuando una escrupulosa identificación y evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes.

La seguridad en este tipo de espacios sigue siendo la prioridad de Biopyc.

