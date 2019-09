LIOC Editorial patrocina el próximo evento de Judit Català, Crecimiento XL en Barcelona Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 15:32 h (CET) El próximo 27 y 28 de septiembre se celebra el evento al que todo emprendedor debería asistir si quiere hacer crecer su negocio. En él se compartirán las experiencias, técnicas y prácticas que han permitido crear e impulsar negocios de manera exitosa, todo dentro de un ambiente de networking y bajo tres importantes bases: marketing y ventas, mindset y palancas de crecimiento La Editorial de los Emprendedores, LIOC Editorial, se distingue por apoyar proyectos encaminados a dar visibilidad e impulsar el desarrollo de los emprendedores y, en esta ocasión, patrocina y estará presente en el evento anual Crecimiento XL en Barcelona.

Organizado por la emprendedora, mentora empresarial y Fundadora del grupo XL Yourself, Judit Català, y la tribu XL Yourself, reúne a los emprendedores más exitosos de España, quienes compartirán sus experiencias, técnicas y mejores prácticas para hacer más y mejores negocios.

Se trata de un evento en el que predominará un ambiente de networking. El evento está organizado sobre tres pilares fundamentales: marketing y ventas; mindset; y palancas de crecimiento. El objetivo es brindar a los asistentes nuevas y efectivas estrategias que puedan implementar en su negocio para hacerlo crecer; además de despertar en ellos la determinación, el ánimo y el estímulo para tener un excelente año empresarial.

Realizado en el Valkiria IFF-Institute For Futures, Barcelona, Crecimiento XL contará con distintas conferencias de la mano de grandes expertos en temas como negocios online, Social Ads, Youtube Ads, funnels de venta y automatización de un negocio, planificación, creencias limitantes, miedos, entre otros.

Entre los ponentes se encuentran Walid Jalil, director de operaciones de XL Yourself y apasionado del marketing y la comunicación digital; se encarga de desarrollar e implementar procesos de trabajo que propicien la eficiencia en las empresas. Tino Fernández, Presidente y Fundador de la Academia Online de Coaching Estratégico, cuya misión es elevar la calidad de vida de las personas, tomando mejores decisiones y obteniendo mejores resultados, para alcanzar una vida plena y abundante en pasión, crecimiento y contribución. Miquel Nadal Vela, Fundador de Emorganizer, experto en consultoría y formación en neuroproductividad para empresas que lideran la innovación científica y tecnológica.

Además habrá invitados especiales y sorpresas. En suma, Crecimiento XL será una gran celebración llena de contenido de valor para los emprendedores y al asistir también se estará apoyando una gran causa: a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Sin duda, es la oportunidad ideal para hacer crecer un negocio de la mano de los mejores empresarios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.