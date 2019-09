Fintup consigue una rentabilidad del +9% en sus carteras de menor riesgo Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 13:36 h (CET) En menos dos años, la wealthTech cuenta ya con cerca de 200 clientes y 8,5 millones de euros gestionados El año 2019 está reportando resultados muy positivos al mercado de inversión, llegando a acumular ganancias de hasta el 20%, y Fintup, wealthTech española de asesoramiento financiero, ha registrado en estos meses un excelente comportamiento de sus carteras, desde las más agresivas, que han obtenido una rentabilidad superior al +15%, hasta las de menor riesgo, con una rentabilidad del +9%.

"En el último trimestre de 2018 los mercados sufrieron caídas superiores al 10%. Cuando esto ocurre, es frecuente que en los 12 meses siguientes la reacción sea de fuerte subida. Y eso es lo que está sucediendo este año: salvo mayo y agosto, que registraron una mayor volatilidad, el resto de los meses han resultado ser muy alcistas; incluido julio, que suele presentar un comportamiento más plano que el resto del año debido a que muchos inversores se van de vacaciones", explica Jorge Sieiro, cofundador y COO de Fintup.

Según el directivo de la compañía, los fondos que mejor están funcionando en lo que va de año son aquellos relacionados con la tecnología (una tendencia que se viene repitiendo en los últimos ejercicios), mientras que los que peores resultados están obteniendo son los fondos garantizados de altas comisiones y baja rentabilidad.

No obstante, Sieiro recuerda que "la rentabilidad debe mirarse siempre a largo plazo (idealmente 10 años), que es cuando se confirma la consistencia y el buen hacer, y los resultados no dependen tanto de circunstancias aleatorias. Puede ocurrir que un fondo con muy buen comportamiento inicial, situado en los primeros puestos de rentabilidad, acabe haciendo perder dinero a sus partícipes durante los últimos cinco años".

En cuanto al último trimestre del año, el cofundador de Fintup insiste en la imprevisibilidad de los mercados: "Lo único seguro es que fluctuará, pero nadie sabe si al alza o a la baja. De ser posible preverlo, serían muchos los multimillonarios. El corto plazo no permite sacar conclusiones para tomar decisiones de inversión. Nuestra recomendación es siempre mantener el objetivo en el largo plazo y no dejarse llevar por lo circunstancial".

La wealthTech está experimentando un notable crecimiento en este ejercicio, tanto en número de clientes, que ya rozan los 200 (con crecimientos mensuales que multiplican incluso por 6 la captación mensual media del pasado año) como en capital gestionado, que alcanza la cifra de 8,5 millones de euros.

