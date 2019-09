Qida se focaliza en crear una comunidad de cuidadoras para formarlas y cuidarlas Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 13:11 h (CET) Los últimos meses esta start-up ha incorporado al equipo nuevos perfiles profesionales para focalizar en la convergencia entre el sector sanitario y social. En España viven solas alrededor de dos millones de personas y la soledad es un problema que va en aumento. El equipo lanzará en otoño una aplicación para que las familias tengan información diaria sobre los pacientes La start-up Qida, que nació a principios de 2018 con el objetivo de hacer posible que las personas mayores o dependientes pasen más tiempo en casa bien cuidadas, sigue creciendo y lo hace poniendo el foco en la convergencia entre el sector sanitario y social.

Es por esto por lo que el equipo a unido a tres perfiles profesionales muy distintos, para conseguir transformar la atención domiciliaria, y conseguir que el sistema sanitario sea sostenible y de calidad. Por un lado, se ha incorporado Maite Dacosta que ha trabajado más de 10 años como técnica en atención sociosanitaria del servicio del SAD (Servicio de Atención a Domicilio); Blanca Vich, doctora especializada gestión hospitalaria y servicios sanitarios; y finalmente Emma Tarrés psicóloga especializada en cooperación internacional.

El equipo de Qida, que ya llega a las casi 30 personas, se profesionaliza con la intención de entender mejor tanto el sistema sanitario, como el social, así como el entorno de las familias y las cuidadoras. Con todo esto se focaliza hacia la profesionalización del sistema de atención domiciliaria en España.

Cuidar de las cuidadoras

En la actualidad Qida cuenta con más de 600 cuidadoras de alta calidad, para atender a las más de 400 familias a las que dan servicio. Siempre con la vertiente humana, y sobre todo profesional, sin perder su objetivo: devolver el estatus social al colectivo de cuidadoras. Es por esto por lo que Qida, no solo paga por encima del sueldo mínimo a sus cuidadores/as, sino que ha formado un equipo dedicado exclusivamente a crear comunidad entre cuidadoras.

“Queremos entender y atender a las cuidadoras. La mayoría son de una cultura diferente y tienen su familia lejos. Queremos que se sientan valoradas y queridas”, afirma Tarrés, psicóloga de Qida. De hecho, desde la empresa invierten en formaciones, hechas por profesionales colegiados del sector, que pretenden mejorar la calidad de los servicios en los domicilios, así como potenciar las capacidades no solo emocionales, sino también sanitarias.

“Queremos que las cuidadoras sienten que forman parte de una comunidad que tiene como objetivo cuidarlas y valorarlas. Su trabajo no es solo cuidar, es acompañar a nuestros seres queridos en momentos muy difíciles y esto se tiene que valorar más”, afirma el CEO de Qida, Oriol Fuertes.

Soledad en aumento

España cuenta con una población cada vez más envejecida y hay cerca de dos millones de hombres y mujeres que viven solos. Por eso, Fuerte asegura que “la soledad es un problema que va en aumento”. Con el acompañamiento que hacen los cuidadores, el equipo de Qida ayuda a fomentar las relaciones sociales y el encuentro entre las personas.

En Qida tienen claro que lo importante es que los mayores se sientan seguros y, también, bien acompañados. Por ello, aparte de ofrecer el servicio de atención domiciliaria desarrollado por cuidadores profesionales, ofrece también un servicio integral en el hogar - fisioterapia, logopedia, odontología, sensores etc., - en el domicilio.

Aplicación móvil

Qida presentará a finales de este mes la aplicación móvil que facilitará que las familias tengan toda la información actualizada sobre el estado de sus pacientes.

"Intentar entender el funcionamiento interno del sector sanitario, tanto desde el punto de vista del profesional de la salud, como de las necesidades de los pacientes y de las familias, permite impulsar Qida hacia la integración sanitaria y social", afirma Vich, doctora en Qida.

La aplicación se centra en 4 grandes ejes: conocer cómo está el paciente y el seguimiento de los indicadores sociosanitarios; servicios contratados; que más puede necesitar (servicios adicionales); y contacto director con la trabajadora social de referencia del caso.

Qida, la start-up que nace para cambiar la situación de las personas que más lo necesitan

La historia de Qida es diferente a la de la mayoría de las empresas del mismo sector. Oriol Fuertes llevaba diez años trabajando en una de las mayores consultoras a nivel mundial, asesorando a más de siete gobiernos en planes de salud. A raíz de su experiencia se da cuenta de que todos los países del mundo tienen el mismo problema: un sistema sanitario cada vez más caro que no se puede pagar y donde la calidad está cada vez más en riesgo. Para tratar de cambiar esta situación y ofrecer la atención y el servicio que merecen las personas, nace Qida.

