"En 2040, los hogares serán fortalezas digitales y conviviremos con robots" Ray Hammond

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 10:31 h (CET) Según el nuevo informe de Allianz Partners, los avances super inteligentes en seguridad, tecnología y entretenimiento transformarán la vida en los hogares y harán que las viviendas de todo el mundo sean más seguras, prácticas y sostenibles en 2040 En 2040, los hogares serán fortalezas digitales que se protegerán con sistemas de seguridad basados en datos biométricos de sus habitantes y en un software de reconocimiento facial. Convivir con robots será la norma; se harán cargo de la mayoría de las tareas del hogar y ofrecerán compañía a sus dueños. Nuestros hogares contarán con entretenimiento virtual y experiencias educativas totalmente interactivas. Eso es lo que dice el nuevo informe de Allianz Partners, creado con la finalidad de anticiparse a las necesidades en el hogar de los clientes del futuro.

‘Hogar Super Inteligente – El Hogar a mitad del siglo XXI’ es el informe que se ha lanzado hoy como parte de las Series Predictivas de "El Mundo en 2040". Su autor es un internacionalmente reconocido futurólogo inglés, Ray Hammond y en él se presentan las futuras innovaciones y tendencias que determinarán el mundo en 2040 y que transformarán la vida de los hogares, incluídas las tareas domésticas.

Los puntos clave del informe son los siguientes:

Transformación en seguridad

Los sistemas de seguridad que se utilizarán para proteger los hogares en 2040 estarán basados en los datos biométricos de sus habitantes. El software de reconocimiento facial (FPR) escaneará imágenes de humanos y animales (software de reconocimiento de mascotas) dentro y fuera de la propiedad, para permitir el acceso sólo a quien tenga autorización, tanto si es por la puerta principal como por la gatera.

Cuando un hogar esté vacío, los dueños podrán comprobar desde cualquier parte del mundo, una a una las diferentes habitaciones de su casa. Esta información será facilitada al dueño a través del dispositivo que prefiera, tales como sus lentillas o gafas inteligentes, su pantalla o su proyector portátil.

Los "ladrones" serán hackers y no simples criminales oportunistas y requerirán técnicas de inteligencia artificial (IA) para poder asaltar la red de un hogar.

Datos & Tecnología

En 2040, el estándar tecnológico en comunicación inalámbrica será el 7G y será probablemente 100.000 veces más rápido que la tecnologia 5G que se ha desarrollado en 2019. Permitirá transferir archivos con diseños gráficos y el hogar inteligente de 2040 se convertirá en un centro de impresión 3D con posibilidad de crear ropa, juguetes, equipamiento deportivo, herramientas y muchos otros objetos.

La información con la que contará el dueño respecto a su hogar, será rica y estratificada. El nivel superior ofrecerá detalles sobre la protección de su hogar y mostrará si "todo está bajo control". Los dueños también podrán acceder a un nivel de información más profundo y controlar, por ejemplo, la temperatura de cada zona de la casa, la calidad del aire o fijar un consumo específico para cada habitación en función de las predicciones metereológicas.

Confort y Practicidad gracias a los robots

En la cocina, los robots chefs seguirán con precisión las recetas, utilizarán hornos conectados y fuegos que podrán encenderse de manera remota y apagarse automáticamente cuando hayan terminado de cocinar.

Los frigoríficos monitorizarán el estado de la comida así como la calidad de todo lo que almacenen y ordenarán la compra que pagarán ellos mismos mediante el sistema de pago preferido por el dueño, según las necesidades del hogar.

Las nuevas casas y apartamentos habrán sido imprimidos en 3D y contarán con un equipo de robots domésticos dentro de casa y en el jardín. Estas casas y apartamentos inteligentes costarán 60% menos que las casas equivalentes que se construyen hoy en día y acabarán con la escasez de viviendas que afecta hoy a múltiples países.

Entretenimiento

Los habitantes de un hogar super inteligente en 2040, podrán convertir su salón en un Holo-Cine inmersivo. Este cine combinará realidad virtual, aumentada y tecnología holográfica para crear experiencias hiper realistas e inmersivas relacionadas con juegos, viajes, formación y deportes. Los usuarios no necesitarán usar gafas ni dispositivos para la cabeza porque se encontrarán literalmente en el interior de eventos virtuales que tendrán lugar a su alrededor.

Sylvie Ouziel, CEO de Assistance en Allianz Partners ha querido reiterar el impacto de este informe en el plan estratégico del negocio: "Allianz Partners ha priorizado la seguridad de los hogares de sus clientes en todo el mundo para garantizar su tranquilidad gracias al desarrollo de soluciones de alta tecnología, personalizadas, que combinan la innovación y el mejor servicio al cliente. Tal y como se describe en el informe, los hogares se transformarán y entrarán a formar parte del mundo digital y nosotros nos anticipamos para crear soluciones de asistencia y seguros mejorados, que integren el reconocimiento facial, la cíber seguridad y la asistencia virtual, entre otros. Las reflexiones del informe tienen un gran valor para determinar potenciales necesidades futuras de nuestros clientes y nos permite planear proactivamente el futuro de nuestro negocio".

El informe íntegro está disponible en el siguiente link: https://www.allianz-assistance.es/media/pdf/series-predictivas-hogar.pdf

Ray Hammond comenta sus predicciones aquí: https://youtu.be/_I_BQyXChGo

Para más información, visita: https://www.allianz-assistance.es

Nota de los editores

‘El Hogar Super Inteligente - El Hogar de mitad del sigle XXI es parte de las series "El Mundo en 2040" de Allianz Partners. La serie incluye varios informes que se publicarán en los próximos meses, centrándose en cómo será el mundo en 2040 en el contexto de las áreas de especialización del grupo: salud internacional, asistencia, motor y seguro de viaje.

El contexto de la serie está basado enteramente en las opiniones del futurólogo Ray Hammond, según su experiencia prediciendo acontecimientos futuros probables y no refleja necesariamente las opiniones de Allianz Partners o Allianz Care.

Sobre el futurólogo Ray Hammond:

Ray Hammond cuenta con casi 40 años de experiencia en el análisis de tendencias que marcarán el futuro. Obtuvo la Medalla de Oro de las Naciones Unidas por sus servicios en futurología en 2010. Ray cuenta con una dilatada trayectoria previendo tendencias, única en Europa y vive hoy en el futuro que describió hace 40 años por primera vez. Ray es hoy conferenciante y ofrece ponencias y cursos para compañías, gobiernos y universidades de todo el mundo. Ha sido ponente en la Universidad de Oxford, Oxford-Martin School, en la CASS Business Shool y la Universidad de Lund en Suecia. Ray también es miembro de la Royal Society of Arts (FRSA).

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive. Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

