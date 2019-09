Acción-reacción

-Señor Abascal, señor Abascal, han exhumado al Caudillo

-Rápido, mi casco. ¿Han dicho donde se lo llevan?

-A saber dónde. Nunca dicen nada a derechas.

-Algún sitio habrán dicho. Trae el caballo también. Si no lo encuentras, trae a Ortega Smith

-He oído algo de Hondarrubia, pero no lo tengo claro. Me falla la memoria histórica.

-¿Podemos contar con la derechita cobarde?

-Esta tarde hay concierto de Malú y presentación de libro de Aznar. Lo dudo

- Lo haremos solos pues. Tampoco sería la primera vez que nos toca desfacer un entuerto.

-Para estos caso tenemos preparados 800 metros de bandera, y el bus de "Hazte oír" al que le hemos quitado los frenos y puesto una grabación en bucle de Monasterio. Va a necesitar a los tercios?

-De servicio, nunca más de un doble.