El material escolar supone el gasto más importante para el 40% de los españoles

martes, 24 de septiembre de 2019, 14:51 h (CET) Según un estudio elaborado por eBay, un 29% de los españoles desembolsa más de 300 euros durante la vuelta al cole. De estos, un 55% lo hace en material escolar, un 26,53% en ropa y un 5,44% en equipación deportiva Material escolar, renovación de vestuario, equipamiento deportivo… Volver a la rutina no consiste solo en despedirse de las vacaciones de verano, sino también en gastar dinero. Tanto es así que, con motivo de la celebración de sus eBay Days, eBay, la compañía líder en el comercio global, ha elaborado un completo estudio sobre hábitos y tendencias de consumo durante la vuelta a la rutina. Según el estudio, el 28,9% los españoles gasta más de 300 euros durante el mes de septiembre, siendo el material escolar, la ropa y el equipamiento deportivo los mayores desembolsos.

Son muchas las necesidades que surgen en septiembre, así como las nuevas motivaciones y retos que conllevan un gasto para las familias, y por ello los consumidores buscan los mejores precios. Así, los encuestados han identificado diciembre (42,52%), septiembre (25%) y agosto (12,40%) como los meses de mayor gasto, frente a mayo (0,39%), abril (0,59%) y febrero (0,98%).

El estudio identifica cuáles son los productos más comprados tras el final de las vacaciones. En ese aspecto, lo que más se compra es material escolar (39,57%), ropa (27,95%), material deportivo (9,45%) y mobiliario y decoración (6,10%). El informe revela además que los españoles gastan en la plataforma 60 euros de media en productos de decoración (mesas,estanterías o taburetes), frente a los 102 euros de gasto en deporte (kit de boxeo, mancuernas o esterillas), 108 en poner a punto sus vehículos y 122 euros dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes u otros gadgets.

Un smartphone superventas como el Xiaomi Redmi Note 7 o un televisor LG con una resolución de imagen 4K o un portátil Asus son algunos de los artículos más demandados en la sección de tecnología durante el mes de septiembre. Asimismo, eBay señala que cambiar la decoración de la casa es un reto postvacacional importante para los españoles, concretamente para el 7,3% de los encuestados. Por ello, un escritorio sobre el que colocar el ordenador y una silla gaming son algunos de los productos que están de moda en los hogares y que más se demandan.

En términos de gasto, para un 55,1% septiembre no supone un apuro

El 55,1% asegura no haber experimentado nunca problemas económicos para afrontar la vuelta a la rutina, algo que contradice el otro 44,9%. La cuesta de enero continúa considerándose el periodo más duro, tal y como afirma más de la mitad de los consumidores. Diciembre se mantiene como el mes con más gastos del año, de acuerdo con el 42,5% de los encuestados. Entre los meses de menos gasto se encuentran mayo (0,39%), abril (0,59%) y febrero (0,98%).

Los madrileños y los andaluces, los que más gastan durante la vuelta al cole

Según los datos analizados, la Comunidad de Madrid (18,75%), Andalucía (16,80%) y Cataluña (12,50%) son las comunidades que más gastan durante esta época del año. Por el contrario, las comunidades con menos gasto son Navarra (0,59%), Baleares (0,78%) y La Rioja (1,17%).

Esta semana arrancan los eBay Days, con infinidad de descuentos en la web de eBay, que suponen una oportunidad de oro para aquellos que quieran ahorrar en sus compras este mes.

“En el mes de septiembre la gente no solo retoma su vida, sino que busca afrontar retos nuevos", asegura Mónica Pérez, directora de comunicación de eBay. “En eBay somos muy conscientes de la necesidad de ofrecer una amplia gama de productos que ayude a los consumidores a alcanzar sus metas y a afrontar la vuelta a la rutina a buen precio, por lo que los eBay Days representan una ocasión inmejorable para comprar artículos de todo tipo al mejor precio”.

