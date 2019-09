El Mercadillo del Gato inaugura la temporada de otoño el 10 de octubre en el Hotel Westin Palace de Madrid Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 14:03 h (CET) El Mercadillo del Gato reunirá más de 50 expositores, por edición, para dar la bienvenida al otoño. Moda, moda infantil, calzado, joyería, complementos, moda de caballero, decoración, artesanía, cosmética, perfumería, antigüedades, etc. Los eventos tendrán lugar en el Hotel The Westin Palace del 10 al 13 de octubre y del 31 de octubre al 3 de noviembre. El horario será ininterrumpido, de 11 h a 21 h Madrid, septiembre 2019. El Mercadillo del Gato, el más exclusivo y consolidado Pop Up en España, vuelve del 10 de octubre al 3 de noviembre para sorprender a todos los visitantes. El Mercadillo del Gato este otoño tendrá dos ediciones, ambas en el Hotel The Westin Palace :

Del 10 al 13 de octubre de 2019

Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019 Además, del 13 de diciembre al 5 de enero de 2020, el Antiguo Casino Militar (Gran Vía, 13) será testigo de la sexta edición navideña consecutiva del Mercadillo del Gato.

Tras más de 57 ediciones, el Mercadillo del Gato se ha consolidado como el referente en el mundo de los Pop Ups efímeros en tendencias y moda de la capital. Su éxito se esconde, sin duda, en la oferta durante un período corto de tiempo de productos muy exclusivos y alejados de los circuitos comerciales.

Ambas ediciones otoñales del Mercadillo del Gato contarán con más de 50 expositores procedentes de toda España, en los que se podrá comprar desde una pieza de alta joyería, hasta las prendas más actuales de nueva temporada, pasando por piezas exclusivas procedentes de diferentes anticuarios. Habrá espacio también para la moda masculina e infantil, con todo tipo de complementos: relojes, plumas estilográficas, gafas, etc. A la hora de hablar de las firmas presentes en el Mercadillo del Gato, cabe destacar que éstas únicamente pueden encontrarse en tiendas exclusivas, ya que se trata de creaciones a pequeña escala y de colecciones limitadas.

Los datos

Del 10 al 13 de octubre y del 31 de octubre al 3 de noviembre en el hotel The Westin Palace de Madrid (Plaza Cánovas del Castillo s/n)

Horario: de 11h a 21h

Entrada libre Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda ´gatos´) es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián… ¡Todo un placer para sus fieles visitantes!

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, peletería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía…

