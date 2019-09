Manjares de la Dehesa, la mejor opción para amantes del ibérico y carnes a la parrilla Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 13:38 h (CET) Para comer o tapear, la oferta de Manjares de la Dehesa no dejará indiferente a nadie Manjares de la Dehesa llega al sector de la restauración con una amplia oferta de productos ibéricos y carnes a la parrilla, aunando en un mismo concepto la calidad con unos precios atractivos y accesibles para el gran público.

Un jamón ibérico cortado a cuchillo, un buen corte de la mejor carne ibérica y de vacuno a la parrilla en su punto exacto, una presentación singular, un ambiente distendido... Para comer o tapear, la oferta de Manjares de la Dehesa no dejará indiferente a nadie.

De la mano de Corte y Jamón, una firma de tiendas gourmet especializada en ibéricos de alta calidad a precios muy competitivos, Manjares de la Dehesa ha comenzado su expansión a nivel nacional con la ventaja de su oferta culinaria, altamente apreciada en cualquier punto de la Península Ibérica, lo que garantiza su aceptación allá donde vaya y la convierte en una atractiva opción de negocio.

Manjares de la Dehesa se nutre de los mejores productos. Para sus ibéricos recurre a las diferentes denominaciones de origen, con especial atención a Dehesa de Extremadura, una de sus principales fuentes de materia prima de la máxima calidad. En Galicia 'recolecta' la carne de ternera ecológica, la vaca y el buey. En resumen, su oferta es siempre de un producto excelente y selecto.

Para su expansión ofrece a sus futuros franquiciados un trabajo mano a mano, que va desde la búsqueda de financiación y del local más adecuado hasta la selección y formación del personal, sin olvidar una colaboración continua que tiene como objetivo la máxima satisfacción, del franquiciado y del cliente final de Manjares de la Dehesa, que acabaran convirtiendo cada establecimiento de esta firma en el lugar idóneo para tapear y comer.

