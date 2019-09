El primer encuentro Fortalece tu Talento reúne casi medio millar de asistentes Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 10:47 h (CET) El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inauguró esta jornada que contó con la participación de empresas como Abanca, Nueva Pescanova, El Corte Inglés, Grupo Pereira, Cardama, Aimen, Grupo Femxa, Kemegal, Galventus, CEAMSA y Coplant El Gran Salón del Pazo de los Escudos se quedaba pequeño para los más de 400 asistentes del primer encuentro Fortalece tu Talento, organizado por Inserta Empleo y Fundación ONCE hoy en Vigo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el objetivo de poner en valor la formación para conseguir un empleo, así como la necesidad de la formación continua para la mejora laboral, dentro del nuevo ámbito que supone la transformación digital de las empresas y los puestos de trabajo.

Hasta el propio Abel Caballero, Alcalde de Vigo, se mostraba sorprendido durante la inauguración por la gran afluencia de participantes. “Pocas cosas me sorprenden ya” afirmaba Caballero, “pero habéis conseguido organizar un gran evento”. El regidor puso de manifiesto la necesidad de tener trabajadores formados en una sociedad absolutamente digital

Al término de la inauguración, José Manuel García Oróis, gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa hizo una radiografía del empleo y los sectores más demandados en Vigo y Galicia, haciendo hincapié en la necesidad de contar con competencias digitales para los nuevos puestos de trabajo, “algunos de ellos están incluso sin crear”, explicó.

Posteriormente, se celebró un debate en el que hubo gran participación del público y que contó con la activa colaboración del Mago Murphy. Además de la necesidad de que exista más formación práctica y orientada a la empleabilidad de personas con discapacidad, se puso de manifiesto, entre otros aspectos, la necesidad de contar con puestos de trabajo a media jornada, dado que existen muchos candidatos que no pueden trabajar durante una jornada completa, si bien si podrían hacerlo dedicando menos horas. La necesidad de que las empresas respondan a estas demandas y adapten los puestos de trabajo, recibieron grandes aplausos y ovaciones.

El acercamiento a los sectores representados en la parte de mentorización, permitió a los asistentes conocer de una forma más detallada las necesidades de cada uno de ellos, las posibilidades de empleabilidad y la formación demandada en cada empresa, incluyendo las áreas de trabajo propias de las compañías. Los ponentes coincidieron en señalar que en ciertos perfiles los responsables de recursos humanos valoran más la formación que la experiencia de los candidatos, ya que “en estos momentos vivimos inmersos en un mercado laboral altamente cambiante”. También destacaron la necesidad de preparar las entrevistas de trabajo, una garantía para evitar los nervios y causar una impresión errónea.

Tras el almuerzo se desarrollaron cinco actividades prácticas donde los asistentes pudieron probar de primera mano las técnicas de formación más avanzadas e innovadoras, además de conocer todas las posibilidades para su desarrollo formativo y lograr los retos de la empleabilidad del futuro. Una de estas actividades contó con dos simuladores de realidad virtual. El primero de ellos era un simulador de una máquina de movimiento de tierra (pala cargadora o retroexcavadora) en cabina completa, con plataforma de movimiento y feedback en la conducción. El otro, el LOGSIM OYD, era un simulador de carretilla elevadora con gafas de VR ubicado en un puesto de manejo desde una mesa. La digitalización, la gamificación y la necesidad de continuar con la formación, incluso si los candidatos consiguen un contrato de trabajo, fueron los temas centrales de estas actividades.

Fortalece tu Talento nace con el objetivo de promocionar la formación y mentorización de personas con discapacidad, en el marco de la ejecución y gestión del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Con tal fin, Inserta Empleo y Fundación ONCE organizan dos encuentros, uno en Vigo y otro en Gijón, Las personas interesadas en asistir a la próxima jornada pueden realizar su inscripción en la web www.fortalecetutalento.es

