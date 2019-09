La Comunidad Valenciana tiene la cuarta tasa de absentismo más reducida del país: un 4,7% Siete de cada diez accidentes laborales son sufridos por hombres (71,8%; +1,1 p.p. interanual), mientras que el restante 28,2% lo han padecido mujeres Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de septiembre de 2019, 12:04 h (CET)



Uno de los pilares fundamentales hoy en día en las empresas es la gestión de la salud y el bienestar de las personas que integran sus plantillas. Para una correcta gestión de estos parámetros es necesario tener una visión global sobre determinadas variables que permitirá a las compañías analizar y prevenir aquellos fenómenos o malas prácticas que directamente incidan en la salud y bienestar de los trabajadores y fomentar las que funcionan, así como adoptar nuevas medidas.



Es por ello que el Adecco Group Institute presenta este análisis trimestral en el que se analizan 4 fenómenos: absentismo, siniestralidad laboral, enfermedades profesionales y salud.



Este análisis pretende cumplir con el doble objetivo de actualizar periódicamente los datos del Informe Adecco sobre Absentismo (un estudio anual con ocho ediciones en el mercado) y el de ampliar el análisis de las ausencias con una visión global de todos los aspectos que pueden incidir en la salud de los trabajadores dentro y fuera del lugar de trabajo.

Una de las primeras conclusiones recogidas en este Análisis trimestral sobre Absentismo, Salud y Bienestar es que tanto la tasa de absentismo laboral (5,4%), como la siniestralidad laboral (+1,7% de accidentes) y los partes de enfermedades profesionales (+14,4%) están aumentando en nuestro país, a pesar de que 3 de cada 4 españoles consideran que su salud es buena o muy buena.



Analizamos a continuación todas estas variables para poder aproximarnos a la situación actual de la salud y el bienestar en el trabajo.



El absentismo: la tasa española se sitúa en el 5,4%

En el segundo trimestre del año , las horas perdidas por absentismo han tenido un incremento interanual de un 4,1%. Así, de media, se ha llegado a un total de 7,7 horas perdidas mensuales, en promedio, por cada asalariado, 0,3 horas más que un año antes. Es el mayor número de horas perdidas por trabajador y mes, al menos, desde 2007.



Las horas pactadas efectivas, en cambio, se han reducido ligeramente, -0,2% interanual, con lo que se sitúan en 141,8 horas/mes por asalariado. Al haber crecido las horas perdidas por absentismo al mismo tiempo que se reducían las horas pactadas efectivas, la tasa de absentismo se ha elevado hasta el 5,4% (2 décimas más que hace un año). Es una proporción similar a la de los dos trimestres anteriores, pero más alta que la de cualquier trimestre anterior a 2019.



Casi 3 de cada 4 horas perdidas por absentismo se pierden por razón de Incapacidad Temporal (IT; enfermedad común o accidente no laboral). Durante el segundo trimestre del año, al tiempo que se perdían 5,7 horas, en promedio, por mes y trabajador por IT (+9,6% interanual, equivalente a media hora más), la pérdida por Otras causas ha sido de 2 horas mensuales por asalariado (-9,1% interanual, que equivale a unos 12 minutos menos).



Absentismo por tipo de jornada

Cuando se desglosan los datos según el tipo de jornada, se encuentra que el absentismo es proporcionalmente mayor en el caso de quienes trabajan a tiempo completo.



En el caso de los asalariados con jornada completa, de media se han perdido 9 horas mensuales por trabajador (+7,1% interanual, que equivale a 0,6 horas más). En cambio, la pérdida de tiempo de trabajo entre los asalariados de jornada parcial es de 3,9 horas/mes (+8,3%, que implica la pérdida de unos 18 minutos más que hace un año).



La tasa de absentismo se ha incrementado en ambas jornadas: en el caso de los trabajadores de tiempo completo alcanza al 5,6% de las horas pactadas efectivas (+0,4 puntos porcentuales) en tanto que la de los de jornada parcial llega al 4,7% (+0,5 p.p.).



Absentismo por grandes sectores económicos

De los tres grandes sectores, el que exhibe la mayor pérdida de horas de trabajo por mes y trabajador en el segundo trimestre es la Industria, con 8,4 horas (lo mismo que un año antes). En los Servicios se han perdido, de media, 7,6 horas (+5,6% interanual, equivalente a 0,4 horas), en tanto que en la Construcción se han registrado 5,3 horas no trabajadas por absentismo (-3,6%, que equivale a unos 12 minutos menos que un año antes).



No obstante, cuando comparamos esta cantidad de horas perdidas con las horas pactadas efectivas de cada sector, son los Servicios los que emergen con la mayor tasa de absentismo, con un 5,5% (+0,3 puntos porcentuales).



En la Industria y la Construcción, la tasa de absentismo ha disminuido ligeramente. En el primer caso, esto se explica por el aumento de las horas pactadas efectivas. La tasa de absentismo ha quedado en un 5,4%, unas centésimas más baja que la de un año atrás. En el caso de la Construcción, las horas pactadas efectivas han disminuido, aunque menos que las horas perdidas por absentismo, por lo que su tasa de absentismo ha bajado una décima interanual hasta el 3,4%.



Absentismo por autonomías: País Vasco y Castilla y León a la cabeza

La evolución de las horas perdidas por absentismo es muy dispar entre las distintas comunidades autónomas. Si hacemos una comparación interanual, nueve comunidades muestran un descenso en el número de horas perdidas y ocho exhiben un aumento.



Andalucía (+45% interanual), Baleares (+42,7%) y Extremadura (+24,1%) son las que sufren los mayores incrementos. Por su parte, Castilla y León (-12,8%), Asturias (-7,7%) y Cantabria (-3,8%) presentan los recortes más significativos.



En todo caso, las comunidades que muestran en el trimestre analizado el mayor número de horas perdidas por mes y trabajador son el País Vasco (9 horas), Castilla y León (8,6) y Canarias (8,4).



En el otro extremo se colocan Baleares (3,7 horas perdidas por absentismo), Andalucía (4,9) y Extremadura (5,6). Es decir que las tres autonomías que muestran los mayores incrementos porcentuales continúan, pese a ello, siendo aquellas en las que se pierden menos horas de trabajo.



De esta disparidad surgen amplias diferencias entre autonomías cuando comparamos las horas no trabajadas por absentismo con las horas pactadas efectivas (tasa de absentismo).



Las mayores tasas de absentismo se registran en el País Vasco (6,4%; -0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual), Castilla y León (6,1%; -0,9 p.p.) y Aragón (5,9%; +0,3 p.p.). En cambio, destacan por tener las tasas de absentismo más bajas Baleares (2,5%; +0,7 p.p. interanual); Andalucía (3,5%; +1,1 p.p.) y Extremadura (4,1%; +0,8 p.p.).



Hace un año, la diferencia entre la mayor y la menor tasa de absentismo era de 4,9 puntos porcentuales; ahora, esa diferencia se ha reducido un punto, hasta los 3,9 p.p. que existen entre la comunidad vasca y la balear. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grande-Marlaska asegura en Italia que un sistema de reparto de migrantes debe englobar todo el Mediterráneo El ministro del Interior en funciones se ha reunido en Roma con su homóloga italiana, Luciana Lamorgese El precio de la vivienda en alquiler en Comunitat Valenciana sube un 0,5% en agosto El precio medio de la vivienda en alquiler se sitúa en 7,24 €/m2 al mes 15.000 autónomos y autónomas menos en el último año Se pierden una media de 41 autónomos y autónomas industriales al día; una caída del 6,5% en un año Sólo seis de cada mil personas poseen testamento vital en España ‘Thanks for my life’ reflexiona sobre la importancia de las voluntades anticipadas El fichaje digital favorece la productividad pero también la conciliación laboral Solo tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Registro del Horario, los primeros datos reflejan un reducción del número de horas extra y una potencial mejora de la productividad al minimizar pausas e interrupciones