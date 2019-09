Según una encuesta de Clickoala, 3 de cada 4 españoles están a favor de la huelga por el clima Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 10:03 h (CET) La mayoría de los españoles están a favor de la Huelga Mundial por el Clima convocada para el próximo 27 de septiembre. Concretamente, 3 de cada 4 españoles apoyan este acto de protesta según los resultados de la encuesta de Clickoala En una semana tan especial para el medio ambiente, en la que coinciden la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU y las movilizaciones mundiales por el clima, ClicKoala ha publicado los resultados de una encuesta en la que preguntaba a la sociedad española sobre el cambio climático, la implicación de los políticos en temas medioambientales y los nuevos estilos de vida sostenibles.

El objetivo principal de ClicKoala es dar a conocer alternativas sostenibles, certificadas y fiables, a personas que quieren comprar de una forma más respetuosa con el medio ambiente y la sociedad. La startup cree que es esencial escuchar a la gente para saber cuáles son los temas medioambientales y sociales que más preocupan, y cómo puede aportar soluciones.

El cambio climático genera una gran preocupación

"Es lógico que los españoles apoyen la huelga mundial por el clima, si tenemos en cuenta que para el 67% de la población española el cambio climático es un problema muy preocupante, siendo aún más alarmante para los jóvenes de 16 a 30 años: el 78% de las personas de estas edades están muy preocupadas por el tema. Solo un 5% de la población española indica que este fenómeno no les inquieta", explican desde Clickoala.

Otros problemas medioambientales que generan una gran preocupación a la sociedad española son el exceso de plásticos (es muy preocupante para el 66% de los ciudadanos), la pérdida de biodiversidad (63%) y la contaminación de las ciudades (59%).

La ciudadanía cree que los políticos pueden hacer mucho más en medio ambiente

En el estudio realizado por Clickoala, "Estudio sobre los Españoles y el Medio Ambiente", también destaca la opinión que tienen los ciudadanos sobre la implicación de los responsables políticos en temas medioambientales.

Un 65% de la sociedad española cree que los dirigentes políticos deberían hacer mucho más para proteger el medio ambiente y que es urgente reconducir la situación de nuestro país. Solo el 1% de la población preguntada cree que los políticos lo están haciendo bien en materia medioambiental.

Teniendo en cuenta el voto de los entrevistados en las últimas elecciones generales, entre los cinco partidos con más representación en el Congreso, los votantes que piden más implicación a la esfera política son los de Podemos (el 82% cree que deben hacer mucho más por proteger el medio ambiente). Por otro lado, los menos exigentes en materia medioambiental son los votantes de VOX (el 45%).

El medio ambiente gana peso en la vida de la gente

Para el 39% de los españoles, vivir de forma sostenible, respetando el medio ambiente, es algo tan importante que se ha convertido en una característica definitoria de su identidad. Este cambio en el sistema de valores tiene su reflejo en los actos cotidianos que persiguen la conservación del medio ambiente.

Entre los comportamientos más habituales, se observa que el 37% de la sociedad intenta no comprar productos sobre-envasados o plásticos de un solo uso; el 27% indica que, al votar a un partido político, valora mucho sus intenciones en ecología; al 22% le gusta comprar productos de segunda mano, estimulando la reutilización, que es una de las erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar) de la sostenibilidad. Un 18% compra normalmente productos de Km 0 o de cercanía.

Metodología

Para la elaboración de este estudio se ha analizado una muestra representativa de la población internauta española (n=1.000) entre personas mayores de 16 años. Para el total de la muestra, con un nivel de confianza del 95%, el error muestral es de ±3,1%. El campo se realizó durante la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2019.

El “Estudio sobre los Españoles y el Medio Ambiente” ha sido realizado por ClicKoala con el apoyo de la empresa experta en investigación social Empírica Influentials & Research.

Para descargar el informe en PDF, haz clic aquí

Sobre ClicKoala: https://clickoala.com Es una startup española que ha nacido para conectar de una forma sencilla y muy natural a las personas que quieren comprar de una forma más consciente y ecológica, con productos honestos, certificados y avalados por expertos en sostenibilidad. Ha sido seleccionada como finalista entre más de 80 proyectos para presentar su iniciativa en el Sustainable Startup Day que se celebrará el próximo 8 de octubre.

Sobre Empirica: es una empresa especializada en la investigación social y en el conocimiento del consumidor. Su director, Xavier Moraño, ha formado parte de la junta directiva de la principal asociación de investigadores y profesionales de marketing de España (AEDEMO) hasta este mismo año y ha obtenido reconocimientos por su labor en el sector, por su trabajo en la asociación y en la revista Investigación & Marketing.

