La izquierda idiota ​La nueva campaña electoral costará 140 M€, que se podrían haber empleado en Sanidad, Educación, ayuda al paro, como primera medida José Enrique Centén

martes, 24 de septiembre de 2019, 10:53 h (CET) Resulta obvio la intencionalidad del P$OE, lo dijo hace unos días un alto cargo suyo, “el 10N tampoco habrá confluencia con PODEMOS”, se está moviendo en ese sentido. Está claro que busca a Cs por presión e interés del IBEX35, la Mano Negra que controla a diferentes partidos políticos.



Para todos ellos Pablo Iglesias es el problema, cuatro años de campaña personalizada contra Pablo en todos los medios llevan pregonando, incluso algunas fuerzas progresistas lo empiezan a decir cuando la realidad de él es que es honesto e incorruptible, virtudes que carecen la mayoría de los políticos y dirigentes de siempre y posiblemente algunos de los nuevos al hacerles el juego, sin percatarse, supongo, que desean descabezar el espíritu del 15M de donde surgieron.



La nueva campaña electoral costará 140 M€, que se podrían haber empleado en Sanidad, Educación, ayuda al paro, como primera medida. Añadiendo posteriormente los 10.000 M€ que se entrega a la Iglesia anualmente, reivindicaciones de las que no habla el actual gobierno en precampaña. Vuelven a prometer subida salarial (acercándose a la que propuso PODEMOS), promesa que quedará en el olvido posiblemente. Como se demuestra cuando el IBEX35 ha mandado a negociar a la CEOE (su portavoz oficioso) para una Reforma Laboral con el Gobierno, cuando esta debería de ser entre Sindicatos y CEOE, con el arbitraje del Gobierno.



PODEMOS pretendía la coalición para defender su programa electoral en puntos relevantes como: impuestos a la Banca, supresión de la Reforma Laboral actual, salarios dignos, Sanidad Pública, anular concertaciones y privatizaciones realizadas, abolir las subvenciones a Colegios y Hospitales privados en detrimento de lo Público.



Todo lo expuesto solo lo mantiene PODEMOS, mientras tanto los idiotas de izquierda coinciden en la dispersión del voto, "Adelante Andalucía" no ha aprendido de las elecciones andaluzas donde se perdió la posibilidad de ganar escaños. "La Marea" también quiere ir por libre. El transversal Errejón con "Más Madrid" irá por libre, siguiendo dictados que no puedo probar, "su" idea es coaligarse con fuerzas de otras Comunidades a los criticó, siendo su supuesta salida de PODEMOS, los Anticapitalistas, ¿será un futuro ministerio su pretensión". Da lo mismo lo que hagan, el resultado será la dispersión del voto, todos los partidos estarán representados en el Congreso, pero con la Ley D´hont la suma de escaños que ahora tiene PODEMOS se verá reducida aun teniendo los mismos o algunos más entre todos esos partidos periféricos y PODEMOS, dando pie al supuesto vencedor pactar con Cs y con algunos de ellos que, en realidad buscan notoriedad con un Ministerio o cargos de relevancia. En definitiva, triunfará el IBEX 35 gracias a cierta izquierda idiota.

