Symborg ponente experto en la World Lemon Industry Development Conference en Ziyang

Félix Fernández de Symborg ha sido invitado como ponente experto al Congreso Mundial de la Industria del Limón, WLIDS, en China. La compañía ha demostrado incrementos productivos de hasta el 30% en cítricos Félix Fernández, Head of Technology Vigilance and Competitive Intelligence en Symborg ha participado como experto invitado en el Congreso Internacional para el Desarrollo de la Industria del limón en China. El encuentro de productores de este cultivo ha tenido lugar del 17 al 24 de septiembre en la ciudad de Ziyang - Anyue, en la Provincia china de Sichuan.

Fernández ha ofrecido una conferencia sobre el uso del hongo micorrízico arbuscular Glomus iranicum var tenuihypharum var nova, en limones. El Glomus de Symborg es un hongo formador de micorrizas arbusculares (HMA) que estimula el crecimiento radicular y la productividad de las plantas. Diferentes estudios avalados por centros de investigación y universidades independientes confirman su capacidad para mejorar la eficiencia de las raíces en la absorción de agua y de nutrientes, incluso en aguas con altos niveles de salinidad. Con más agua y nutrientes disponibles las plantas tratadas con Symborg mejoran su estado fisiológico y aumentan su productividad. Por las características biológicas del Glomus iranicum var tenuihypharum, Symborg ha conseguido dos patentes internacionales sobre esta especie.

Los asistentes a la conferencia internacional han podido conocer los resultados obtenidos en varias fincas de limón de la región de Murcia, tras la utilización de los productos bioestimulantes de Symborg basados en este hongo exclusivo. Tal y como ha explicado Fernández, España es el segundo país productor de limones en el mundo (solo por detrás de Argentina) y en la Región de Murcia se producen la mitad de los limones de España. Fernandez ha expuesto varios casos prácticos del uso del Glomus de Symborg en una las variedades más presentes en esta región: Primofiori o Limón Fino, con varios injertos, y las pruebas realizadas han demostrado incrementos productivos cercanos al 30%.

No es la primera vez que los conocimientos del Dr. Félix Fernández son requeridos por productores y colegas científicos interesados en este tipo de cultivos. En abril del pasado año Fernández ofreció una conferencia sobre biotecnología para cítricos en Montevideo, Uruguay, durante el IV International Symposium on Citrus Biotechnology, organizado con el auspicio de la International Society of Citriculture.

Productos de Symborg

Symborg ha desarrollado varios productos basados en la efectividad del Glomus iranicum var tenuihypharum var nova. Es el caso de MycoUp y de MycoUp Activ que inoculan el hongo hasta la raíz de las plantas a través de los sistemas de riego; de Resid HC, que se aplica mediante el tratamiento de semillas; y Resid MG, que se administra directamente al suelo en el momento de la siembra. Los expertos de la compañía asesoran a los agricultores sobre el método más adecuado para la utilización de estos productos, según el tipo de cultivo, el momento más adecuado, cantidades, etc.

Sobre Symborg

Symborg, es una empresa biotecnológica para el sector agrícola. Produce y comercializa fertilizantes exclusivos basados en procesos biológicos naturales que fortalecen la raíz de las plantas y mejoran su actividad fisiológica, aumentando la producción y la calidad de los frutos. Basados en procesos naturales, los productos de Symborg son 100% sostenibles y mejoran el medioambiente. Fundada en 2009 por Jesús Juárez y Félix Fernández, ambos con extensas carreras profesionales en los campos de la investigación y la agricultura, Symborg se ha consolidado como una empresa líder en Bioagro. Actualmente cuenta con presencia en 31 países.