De cuentos, embustes y whatssapp

Siempre se ha dicho que son pocos los que viven de la novela pero muchos los que viven del cuento. Cuentos son los anuncios programáticos de los partidos que nunca sabrán cómo llevarlos a cabo, pero mientras dura la legislatura, (vida y dulzura), cobrarán sustanciosos emolumentos y que me quiten lo bailado. Si se tratara de efectuar un servicio patriótico no retribuido ¿habría codazos por entrar en las candidaturas?



Cuentos, los de Malthus y su epígono Paul Erlich que anunciaron una explosión demográfica que no podría soportar el planeta, aunque por aquí se nos esté quedando vacio, pero sirvió de excusa para implantar el aborto. Hay hambre en el mundo pero no tanto por falta de alimentos, como por mala distribución y peores gobiernos. ¡Qué haya hambre en la rica Venezuela es por exceso de población acaso!



Cuentos, los del cambio climático, que puso en circulación el tinglado de la ONU y predicó con entusiasmo aquel vice-presidente americano Al Gore, tratando de asustarnos con la verdad incómoda del calentamiento global, decía él, y gracias a la cual vivió opíparamente dando conferencias.



Este cuento del calentamiento global sigue dando que hablar y ahora una jovencita, Greta del Planeta, lanzada por los medios de comunicación, pretende que sea el gran asunto en que ocupar a la juventud. Recuerdo a otros que antes nos vaticinaron la llegada de otra era glacial o, al contrario, el aumento de nivel de los océanos por la fusión de los casquetes polares.



Los incendios en la Amazonia, que solo son noticia cuando el gobernante de Brasil representa a la derecha, pero de los que no se publicó nada cuando el gobierno del Brasil estaba en manos de Dilma Rousseff o Lula da Silva, elementos muy representativos de la izquierda. Tampoco se dice nada de los incendios en la Bolivia del comunista Evo Morales que está deforestando su selva para plantar coca.



Y puestos a hablar de incendios, ¿qué me dicen de los que ocurren en España?, ¿estos influyen en el calentamiento global o no? ¿Y dónde están los culpables?



Las tormentas solares tienen más influencia sobre la tierra que nuestros incendios forestales. Cualquier volcán en erupción arroja mas gases que todos nuestros motores, creo yo, y el mismo relieve del planeta nos habla de fuerzas imponentes que levantaron sierras, crearon desiertos o abrieron mares



Hay un programa de televisión que dice que todo es mentira, incluso cosas que ellos dicen, añado yo. Para estar al día en lugar de cuentos lo diremos en inglés: news fakes, y nos prepararemos para lo que nos está cocinando la “brunete mediática”, en manos de los políticos de la izquierda, así que es muy posible que el resultado de las próximas elecciones sea el que buscan, aunque ¡vaya usted a saber lo que pasará!



Algún optimista me dice que todo va a mejorar, pero yo que soy más bien pesimista en política, creo que toda situación es susceptible de que empeore, pero de esto pronto saldremos de dudas.



Mientras tanto podemos entretenernos con los cuentos que recibimos cada día en nuestros móviles, reenviados una y otra vez. Algunos tienen gracia y nos hacen reír, algunos sonreír y otros entristecernos y enfadarnos. ¡Hay que ver el derroche de ingenio que se emplea en estas zarandajas! Seguramente estamos demasiadas personas desocupadas y gastamos nuestro tiempo con el móvil.