Nueva Oportunidad de Inversión en BioTech: VYTRUS

lunes, 23 de septiembre de 2019, 18:07 h (CET) • Vytrus, basa su actividad en la tecnología de cultivo de células madre vegetal. • Abre una Ronda de Financiación de 1 M€ en SociosInversores.com, plataforma líder en Equity Crowfunding ¿Qué hace Vytrus?

Vytrus Biotech trabaja con células madre vegetales, a través de una plataforma biotecnológica propia que le permite desarrollar y producir ingredientes activos de alto valor añadido, para luego comercializarlos en los mercados de dermocosmética y salud.

La empresa fue fundada en 2009 como Spin-Off de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Actualmente, 10 años más tarde, sigue creciendo de forma fuerte y constante con 14 productos en el mercado (9 propios y 5 para terceros), todos multi-activos derivados de cultivos de células madre vegetales, con aplicaciones tales como antienvejecimiento, anticaída del cabello, antiacné, fotoprotección, blanqueamiento de la piel o protección para pieles sensibles. Además, Vytrus tiene varios productos en desarrollo, además de 4 patentes, y acuerdos de distribución en 54 países de todo el mundo.

Empresa comprometida con el Planeta

Vytrus también ha sido premiada varias veces Internacionalmente por la innovación en sus productos y por su compromiso con la sostenibilidad. Este año 2019 ha ganado dos de los premios más importantes del sector cosmético: El Oro en los Innovation Awards por el mejor ingrediente activo de cosmética, OLEA VITAE y el Oro en los Green Awards para SARCOSLIM RESHAPE, por la sostenibilidad de la tecnología con la que Vytrus fabrica sus productos y por su colaboración con un proyecto de conservación de una especie en peligro de extinción.

Estos premios traducen a la perfección los valores de la empresa: con la tecnología de Vytrus se pueden obtener productos totalmente naturales, con alta eficacia y patentables. Vytrus combina esta biotecnología de última generación con prácticas altamente sostenibles: transforma la cosmética para conservar y mantener el planeta.

Con la tecnología sostenible de Vytrus, comparado con plantaciones tradicionales, se consigue un ahorro de hasta un 99% de agua y suelo cultivable, ya que todo el proceso de producción se desarrolla en un laboratorio. La huella de carbono también es negligible ya que se evita el transporte de grandes cantidades de producto, herbicidas, etc.

El posicionamiento como empresa pionera en el uso de la tecnología de células madre vegetales para fines empresariales da a Vytrus Biotech una sólida base sobre la cual construir una ventaja competitiva sostenible.

Datos Facturación

Vytrus cerrará en 2019 sobre los 1,2 millones de euros de facturación (0,83 millones en agosto), lo que supondrá multiplicar por 3 las ventas de hace 3 años. Este incremento exponencial de la facturación se debe mayoritariamente a la expansión de sus productos propios versus los productos producidos en exclusiva para multinacionales terceras (contract manufacturing).

Las ventas de los productos propios, que son el motor de la empresa, crecen a una tasa anual compuesta (CAGR) del 98%, con un margen bruto cercano al 80%. El grado de internacionalización ha crecido año tras año, alcanzando, a día de hoy, cerca del 70% de la facturación.

Para 2023 la empresa tiene el objetivo de superar los 5 millones de euros y ser un referente a nivel mundial en el ámbito de la cosmética sostenible basada en especies vegetales.

Ronda de financiación abierta

Vytrus ha lanzado una ronda de financiación para expandir su negocio, con el objetivo de obtener 1,5 millones de euros, ampliables hasta un máximo de 2 millones en función de la demanda que reciba. La ronda se divide en un tramo “equity” de un millón de euros (ampliación de capital), del que ya se tiene cubierto una parte importante, y de un tramo “venture debt” (capital no dilutivo) que ya se ha firmado con el Institut Català de Finances por 0,5 millones de euros.

La Ronda de Equity Crowdfunding, está abierta para los inversores que quieran formar parte de este gran proyecto en la plataforma de financiación participativa SociosInversores.com. La Ronda es de 1M €, de los cuales ya se ha cubierto gran parte mediante un socio industrial. El ticket mínimo de inversión es de 1.000€. Esta plataforma ofrece un asesoramiento personalizado a cada persona que quiera formar parte del proyecto, informando, orientando y ayudando a hacer todas las operaciones al usuario. Regístrate y descubre todos los detalles del proyecto.

Las valoraciones realizadas hasta el momento otorgan a Vytrus Biotech un valor por encima de los 14 millones de euros. La empresa ofrece un descuento muy importante sobre dicha valoración y ha fijado un valor post money máximo de 9,92 millones de euros, lo que supone ofrecer como máximo el equivalente a un 14% de su capital.

Para qué queremos la inversión

Vytrus ha conseguido muchos hitos tecnológicos y productivos durante estos 10 años. En 2019 ha superado la barrera del millón de euros en ventas (En agosto 1,1 millones en los últimos 12 meses).

Para poder crecer a escala de millones de euros, Vytrus necesita expandir su red comercial y ampliar su capacidad productiva. De esta manera prevé destinar cerca del 50% de la financiación captada a estas dos áreas. El resto de inversión se repartirá en acelerar y robustecer las actividades de I+D (16%), preparar a la compañía para cotizar en un Mercado Alternativo Bursátil (16%) y fortalecer la estructura de la compañía en términos de personal y caja (18%).

Que se ofrece a cambio

Vytrus ofrece una oportunidad de inversión en un proyecto, donde la mayor parte del riesgo, el tecnológico, ya se ha superado. Aunque la empresa seguirá fortaleciendo su apuesta por la investigación y desarrollo para seguir siendo un referente en el campo de las células madre vegetales, el reto para los próximos 2/3 años es de índole comercial y productiva. Vytrus estima un retorno de la inversión de alrededor 3 veces la valoración de la ronda actual.

En este sentido, además de las ventanas de salida habituales en las inversiones en empresas tecnológicas, Vytrus tiene el proyecto de llevar a cotizar la compañía en un Mercado Alternativo bursátil (Euronext, MAB), para ofrecer una salida adicional a los inversores. El hecho de cotizar en un mercado bursátil para Pymes en expansión permite a la compañía fortalecer su prestigio ante clientes y proveedores internacionales, conseguir liquidez y notoriedad, ofrecer a los inversores mayores garantías de profesionalidad y transparencia y a la vez facilitar a los socios que deseen liquidar su posición el encontrar vendedores a un valor explícito.

