Cómo preparar una oposición por Centro de Estudios Madrid

lunes, 23 de septiembre de 2019, 17:07 h (CET)

lunes, 23 de septiembre de 2019, 17:07 h (CET) Centro de Estudios Madrid arranca su periplo profesional a principios de los años noventa como una posibilidad real y efectiva de preparación de oposiciones, en especial las referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia Gracias a los excelentes resultados obtenidos durante todos estos años preparando oposiciones a Policia Nacional y oposiciones a Guardia Civil, se consolida y adquiere gran prestigio en su área mayor de influencia, la zona Sur de Madrid. Desde Fuenlabrada primero, y después también desde Alcorcón, consigue su objetivo: colocar a gran cantidad de funcionarios en Madrid y sus municipios limítrofes.

¿Cómo se hace? ¿Es muy difícil? Tiene algunos secretos.

Contar con profesionales experimentados con vocación de trasmitir sus conocimientos.

Recopilar materiales didácticos, sencillos y prácticos, que incidan en los aspectos más importantes.

Saber escoger y compilar todos los elementos esenciales que hayan sido referencia en el pasado para tener una biblioteca acorde con los contenidos demandados.

Dar un trato agradable, personalizado, vis a vis, para que el opositor encuentre un apoyo real a sus expectativas. Todo esto, aderezado con mucho trabajo y esfuerzo, hace de Centro de Estudios Madrid, ser garantía total de éxito.

¿Qué tiene que tener un buen alumno? Constancia, trabajo. Esto implica:

Utilizar el material adecuadamente (contenidos, resúmenes, presentaciones, exámenes, etc.);

Dedicación diaria (asistencia clase, repaso de dudas, planificación de las tareas, etc.);

Interacción con los compañeros, hacer grupo (piña), consolidar relaciones de cooperación y colaboración fructíferas entre ellos. Aunando el esfuerzo individual y los años de experiencia acumulada, todos los alumnos alcanzan ese sueño que muchos ya han conseguido en Centro de Estudios Madrid (ser Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, funcionario de carrera del Ministerio de Justicia, etc.).

Los Centros de estudio están bien situados, ya sea vía ferrocarril, Metrosur, Metro de Madrid, autobuses interurbanos, etc., aunque también permiten utilizar el vehículo privado sin coste de aparcamiento, lo que hace muy cómodo el acceso a las clases desde cualquier lugar.

Los horarios son flexibles, pensando en alumnos que trabajan en turno rotativo, haciendo posible ir a las clases en horarios alternativos de mañana y de tarde.

El profesorado es especializado, en activo, con gran experiencia en docencia y que conoce al dedillo las exigencias de cada materia.

Estudios Madrid es un icono de referencia como Centro de preparación de oposiciones. ¿Cómo? Exprimiendo al máximo las capacidades de todos los alumnos y utilizando el dilatado bagaje como formadores.

El objetivo de este Centro es seguir inundando los municipios con profesionales cualificados que logran, incluso su vocación más temprana: poder formar parte de un Cuerpo Policial como su padre o su abuelo, como sucede en muchos casos.

Prepararse en Centro de Estudios Madrid es garantía de éxito. Ser lo que tú deseas desde muy niño está a tu alcance. Solo tienes que proponértelo y esforzarte un poquito; el resto, lo hacen por ti.

