lunes, 23 de septiembre de 2019, 16:35 h (CET) La concienciación sobre del cambio climático no ha sido labor fácil, pero tras años de lucha y de educación nace, de la mano de Francisco Benedito, CEO de la plataforma y uno de los 100 top influencers de los ODS, Save The Planet Now, un movimiento para que los ciudadanos puedan apoyar, de forma sencilla y directa, los proyectos que luchan contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), quedan escasamente 11 años para solucionar la deriva del cambio climático, pues de otra forma el problema será irreversible y llevará progresivamente hasta la extinción. La ONU ya lo ha denominado la sexta extinción masiva, pues nos enfrentamos a estas consecuencias con un aumento de cinco o seis grados de temperatura promedio global de la Tierra. “Hablamos de una crisis climática en la que hemos conseguido que algo que tenía que ocurrir en 2000 años, ocurra en 100 años”, afirma José Lindo, CEO de Climatecoin y cofundador de Save The Planet Now.

El 80% de la población mundial es consciente de la importancia de cuidar el planeta y el 35% está dispuesta a contribuir en esta lucha con aportaciones económicas. “La conservación del planeta es algo que nos preocupa a todos, pero debemos ser realistas. La mayoría de las personas no dedican su vida a ello. Nacemos para ofrecer un canal de conexión entre los ciudadanos y el Planeta, que sea, sobre todo, sencillo, eficaz y transparente. Con un solo clic o en tus tiendas habituales, por solamente 5 euros, es posible comprar tu tarjeta y apoyar uno de los distintos proyectos que forman parte de esta iniciativa con todas las garantías. Siempre con el objetivo de querer cambiar el mundo”, comenta Benedito.

Durante la presentación de esta nueva plataforma, que ha tenido lugar hoy en Madrid, han participado ponentes reconocidos en el ámbito de la lucha contra el cambio climático como Francesca Garrigues Aldrich, Alianzas estratégicas y ventas en Oceanía Expedición Mar Azul o Javier Peña, CEO de Hope, una de las plataformas más importantes a nivel mundial de difusión de información por el cambio climático. “Escandalizado por la situación de emergencia de la sociedad y de la catástrofe a la que nos estamos enfrentando, es importante que los ciudadanos animen a los gobiernos a que se movilicen y participen en crear soluciones que estén al alcance de todos. Podemos hacer esfuerzos para llegar a tiempo”, asegura Peña.

Cada vez la población es más consciente de la gravedad del asunto, lo que demuestra la necesidad de información veraz y contundente del tema.

Proyectos de Save The Planet Now

Los diferentes proyectos con los que se puede colaborar se dividen en función de las amenazas que más afectan al planeta: las emisiones de CO2, la deforestación, los residuos plásticos y la amenaza al mantenimiento de la biodiversidad. Los fondos recaudados irán destinados directamente a organizaciones con los mayores estándares de reputación internacional avalados por el Registro CDM de las Naciones Unidas, Voluntary Carbon Standard, R20 o Universidades e Instituciones gubernamentales de distintos países.

“Todos los proyectos están dirigidos a compensar la huella de carbono que realiza cada individuo, como la protección de los corales del Caribe mexicano o de la Amazonía, entre otros. Esos donativos van dirigidos a entidades de máxima credibilidad, organizaciones que invierten su tiempo y dinero en luchar contra las amenazas de forma transparente”, comenta Benedito.

En Save The Planet Now, y para facilitar la participación de la sociedad en la lucha contra el cambio climático, han cuantificado una tonelada de CO2 en 5 euros mientras que, en Europa, una tonelada tiene un coste de 15 euros. El plan inicial de esta nueva plataforma es arrancar con el proyecto en España para poder expandirse, más tarde, en Europa y terminar contribuyendo en proyectos sostenibles a nivel mundial. “El cambio de mentalidad va muy acelerado. Cada vez hay más gente consciente del problema y quiere colaborar de forma directa. Nosotros les damos la oportunidad de luchar por la protección de nuestro planeta de forma sencilla”, afirma Benedito.

Save The Planet Now tiene como objetivo promover comportamientos ecofriendly y proteger el medioambiente con pequeñas contribuciones con las que se puede lograr un futuro sostenible.

¿Cómo funciona?

En Save The Planet Now se colabora mediante una aportación libre a través de la web saveplanetnow.com o comprando tarjetas de prepago en los puntos de venta físicos (Carrefour, Fnac, Media Markt y Worten) que, posteriormente, se pueden canjear por de los proyectos con los que colabora la plataforma.

Sobre Save The Planet Now:

Es un movimiento para que los ciudadanos puedan apoyar, de forma sencilla y directa, los proyectos que luchan contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad. Los fondos recaudados irán destinados a diferentes proyectos de organizaciones con los mayores estándares de reputación internacional avalados por el Registro CDM de las Naciones Unidas, Voluntary Carbon Standard, R20 o Universidades e Instituciones gubernamentales de distintos países.

https://saveplanetnow.com

