Ultima tendencia en Estética Valencia: Cejas pobladas, con volumen y marcadas

lunes, 23 de septiembre de 2019, 16:27 h (CET) El mundo de la estética se está revolucionando y las cejas se imponen como centro de atención. Un nuevo tratamiento para definir y enmarcar las cejas irrumpe en el mercado Valenciano brindando comodidad y eficacia a las mujeres El mercado de la estética se amplía día a día con la aparición de nuevos tratamientos que les dan a las mujeres la posibilidad de potenciar sus rasgos de forma profesional y con resultados sumamente beneficiosos. Hace tiempo que las cejas se consideran un punto esencial a la hora de resaltar la belleza del rostro.

Comúnmente se usan delineadores para mejorar el aspecto de las cejas, sin embargo no siempre da los mejores resultados, y realmente es notoria la presencia de maquillaje. Ante esta necesidad de mejorar y perfeccionar los rasgos, aparece un nuevo tratamiento capaz de brindarles a las mujeres resultados excelentes y más naturales.

“El microblading es el tratamiento estético ideal para tener unas cejas perfectas”Aseguran desde Estética Valencia. Y es que mediante una técnica específica se aplica tinta para simular ser el vello de la ceja, considerado como un tatuaje semipermanente.

¿La belleza duele? No siempre, y en el caso del microblading tampoco duele, desde Estética en Valencia aclaran que es un tratamiento indoloro, solo se puede sentir una pequeña molestia pero nada más; y completamente seguro. Con el beneficio de su amplia duración y resultados que se ven naturales.

Continuando con la investigación sobre esta nueva opción que se lanza al mercado, desde el centro de estética han mencionado “El resultado final se ve natural y se consiguen cejas simétricas y tupidas, terminando con el problema de las cejas despobladas, claras o con falta de definición, solo se necesitan de 3 sesiones para lograr tener unas cejas perfectas y con un resultado que dura entre 1 y 2 años, con el mantenimiento adecuado”

La duración del microblading es uno de los puntos clave para las mujeres a la hora de tomar la decisión, siendo más aún que en solo tres sesiones se logra finalizar el trabajo. Por lo general, en la primera sesión se hace el diseño y una prueba de alergia con los pigmentos que se usarán en el tratamiento. En la segunda sesión se realiza el microblading completo y tiene una duración de entre dos y tres horas. Y en la tercera y última que se hace un mes después, se hará el último retoque para perfeccionar los resultados.

“El detalle del por qué los resultados se ven tan naturales se debe no solo a la experiencia del profesional, sino a la técnica de aplicación pelo a pelo, diseñando cada uno de los pelos por separado para darle movimiento y volumen, haciendo imperceptible la tinta utilizada” Aseguran desde el centro estético Valencia.

Es indispensable que el tratamiento, como todos los estéticos, sea llevado a cabo por un profesional para evitar cualquier tipo de daño en el rostro que puede llegar a ser permanente. Además para que los resultados sean perfectos, uno de los motivos por los que en Valencia el microblading se ha vuelto tan popular en el mundo de la estética y siga sumando adeptos a sus aplicaciones.

EsteticaValencia.es es un centro de estética con experiencia y trayectoria, ubicado en Valencia. Además de ser expertos en el microblading, ofrecen una amplia gama de tratamientos estéticos, incluyendo opciones tanto para el rostro como de manicura y pedicura.

Más Información: https://www.esteticavalencia.es/

