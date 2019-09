El International MBA de EAE da la posibilidad de hacer un residencial en UC Berkeley y Pace University (NY) Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 15:51 h (CET) Los servicios del MBA Career Path y el International Talent Program del máster impulsan la carrera internacional de sus estudiantes Lunes, 23 de septiembre de 2019 - El International MBA de EAE Business School (www.eae.es) da las claves para liderar y gestionar cualquiera de las áreas funcionales de una empresa, entidad o institución para ocupar puestos directivos como el de CEO, Director General, Chief Marketing Officer (CMO), Chief Financial Officer (CFO), Director estratégico o Business Developer, entre otros.

Este programa de EAE destaca por potenciar el perfil internacional de sus alumnos con la posibilidad de realizar un residencial en UC Berkeley y Pace University en Nueva York. Durante la estancia en Nueva York, los estudiantes participan en el programa Innovation and Value Creation de Pace University.

Por su parte, el Accelerating Leadership Agility (ALA Program) de UC Berkeley es sobre todo un programa experiencial, que supone una inmersión en el ecosistema de Silicon Valley. Durante la estancia, se dan las claves de cómo adaptarse en un entorno de negocio dinámico y se facilitan un conjunto de principios y prácticas para aprender continuamente y desarrollar nuevas capacidades en entornos volátiles, complejos, competitivos y desafiantes y de futuro incierto donde no hay respuestas fáciles.

La UC Berkeley es una de las universidades más prestigiosas del mundo, y se sitúa en la sexta posición en el ranking Times Higher Education World University. Entre su profesorado y estudiantes, ha habido 104 Premios Nobel. Algunos de los más destacados son Eric Emerson Schmidt, presidente ejecutivo de Google; Steve Wozniak, cofundador de Apple; Gordon Moore, cofundador de Intel y Christina Romer, asesora económica de la Administración Obama y profesora de Berkeley.

MBA CAREER PATH Y EL INTERNATIONAL TALENT PROGRAM

EAE Business School pone a disposición el MBA Career Path, un plan de carrera a medida, con servicios de formación y acompañamiento personalizados, diseñado para potenciar las oportunidades laborales a escala internacional. Además, a través del International Talent Program, EAE da la máxima visibilidad entre las multinacionales que colaboran con la escuela a través de Employment Workshops y de entrevistas con headhunters y consultores internacionales de selección.

EAE Business School es miembreo del Executive MBA Council. El Máster se estructura en los major de Entorno y Mercados Globales, Dirección de personas, Dirección Estratégica, Recursos Estratégicos, el minor y el trabajo final de máster (TFM). El máster también cuenta con un Business Game, un simulador que permite profundizar en los desafíos a los que se enfrenta una empresa, y pone a prueba las capacidades del alumno mientras te metes en la piel de un ejecutivo.

Los directores del programa son Aras Keropyan, en el Campus de Barcelona, y Alejandro de Pablo, en el de Madrid. Keropyan es Global Program Manager Finance - Schneider Digital en Schneider Electric, doctor en Business Administration & Management por la Universitat de Barcelona y máster en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universitat de Barcelona. De Pablo tiene más de 25 años de experiencia directiva en sectores como Mass Market, Entretenimiento, Enseñanza y Audiovisual. Es doctor en Economía de la Empresa y licenciado en ADE por la Universidad Autónoma de Madrid.

El máster está posicionado en reputados ránkings como Bloomberg, que se posiciona entre las 32 mejores escuelas del mundo para hacer un MBA fuera de EE. UU; QS, en el TOP 50 europeo o América Economía, en el TOP 25.

EAE apuesta fuerte por la internacionalización de la Escuela, por ello, cuenta con más de 80 acuerdos con universidades y escuelas de negocios en 25 países de los 4 continentes. El 72% del alumnado de EAE es internacional, así como el 38% del claustro, de los cuales el 70% compagina su actividad profesional con la docencia.

