lunes, 23 de septiembre de 2019, 15:31 h (CET) Tokyo the Robot es el nuevo robot social creado por la empresa madrileña Grupo ADD (www.grupoadd.es) y está destinado a servir como punto de información en cualquier lugar susceptible en el que una persona necesite algún tipo de información o servicio repetitivo: Eventos, Restaurantes, Tiendas, Hoteles, Centros de Salud, y está especialmente programado para atender a personas mayores o con necesidades especiales Grupo ADD lanza el primer robot social totalmente plug&play asequible del mundo. “Tokyo the Robot” es un robot social especialmente diseñado para personas y profesionales sin experiencia ni conocimientos de robótica.

“Tokyo, the Robot” cuenta con diferentes soluciones de negocio para aquellos lugares en los que se pueda requerir de un punto de atención o información, por ejemplo, tiendas, hoteles, restaurantes concesionarios y centros de salud.

El robot tiene libre autonomía y se desplaza, puede interactuar con personas a través de voz, de su pantalla táctil, de tarjetas RFID (como las que se utiliza en la mayoría de los hoteles) y también mediante reconocimiento facial.

La empresa Grupo ADD, ya negocia con diferentes distribuidores en Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bálticos, Suecia, Sudáfrica e India.

Actualmente ha diseñado 2 modelos diferentes:

Modelo para eventos : Este modelo puede realizar acreditaciones, actuar como Maestro de Ceremonias o ponente, hablar con los visitantes, recopilar información comercial mediante formularios en la nube y en general realizar de punto de información de servicios y productos. La única limitación de este modelo es que requiere la presencia de una persona que lo maneje mediante una Power APP (compatible con cualquier smartphone). Dicha persona no necesita tener ninguna formación en robótica, y tan solo debe saber manejar su dispositivo móvil.

Modelo para negocios : Este modelo funciona de manera totalmente autónoma, cuenta con un sistema de navegación por LIDAR (similar a los vehículos sin conductor), y está dotado de un potente sistema de reconocimiento facial. Algunas aplicaciones que puede realizar son:

Solución hoteles : Realizar el checkin, acompañamiento a lugares, pedir la factura, pago por NFC Contactless, y proporcionar información a los huéspedes.

Solución restaurantes : Tomar pedidos, llevar pedidos a las mesas, acompañamiento de clientes a sus mesas, información sobre novedades, cobro de comandas a través de NFC Contactless.

Salud : Punto de información y acompañamiento a consultas, ayuda en las terapias cognitivas a personas mayores, mantener diálogos con enfermos y personas de capacidad reducida, recordatorio de pastillas, estimulación para ejercicios.

: Punto de información y acompañamiento a consultas, ayuda en las terapias cognitivas a personas mayores, mantener diálogos con enfermos y personas de capacidad reducida, recordatorio de pastillas, estimulación para ejercicios. Retail: En cualquier punto de venta, el robot social Tokyo puede tomar información, acompañar a los clientes, realizar cobros mediante NFC Contactless, avisos a encargados de visitas VIP y listas negras. “Tokyo the Robot” está dotado de varios sistemas de procesamiento central y cuenta con diferentes algoritmos de Inteligencia Artificial que le ayudan a atender a los clientes de cualquier tipo de negocio.

Roberto Menéndez CEO de Grupo ADD, “Las aplicaciones para mejorar la experiencia de cliente y la eficiencia de la empresa son infinitas, no sólo para atención a clientes y ayuda en general, sino para realización de inventarios, seguridad, mejora en marketing y mucho más. Muchas personas piensan que los robots van a quitar el trabajo a las personas. La verdad es lo contrario. Como ejemplo en Corea del Sur, país con más robots per cápita, el paro es de los más bajos del mundo, tan solo un 3,2%. Esto es debido a que las empresas son más eficientes y por lo tanto pueden crecer y contratar a más personas para realizar los trabajos de alto valor añadido. El futuro pasa por mejorar la eficiencia de la empresa, y dejar que los robots hagan los trabajos repetitivos y de poco valor añadido mejorará el bienestar y las vidas de las personas”.

Video Tokyo the Robot -eventos: https://www.youtube.com/watch?v=wBmbAZlXs8s

Video Tokyo the Robots - Salud: https://www.youtube.com/watch?v=SB73J7n7e2A

Acerca de Grupo ADD

Grupo ADD cuenta con más de 12 años de existencia, los últimos 4 suministrando robots a algunas de las mayores empresas nacionales para diferentes tipos de actividades. Desde hace 2 años comenzó con la fabricación de su primer prototipo, actualmente cuenta con varias unidades piloto en funcionamiento y la previsión es lanzar diferentes modelos específicos en los próximos meses, sobre todo para Restaurantes y sector Salud.

