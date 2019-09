Information Builders recibe la máxima puntuación en el informe de Gartner Peer Insights

Los fabricantes son puntuados según criterios como disposición a recomendar, capacidades de producto o servicio y soporte Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia que ha recibido la máxima puntuación general de 4,6 (sobre 5) en el informe Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Quality Tools de julio.

Según el informe, "Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de evaluación y calificación diseñada para los responsables de la toma de decisiones de software y servicios empresariales. Las valoraciones pasan un estricto proceso de moderación y validación para asegurar que sean auténticas. Este documento sintetiza el contenido de Gartner Peer Insights en el mercado de herramientas de calidad de datos del año anterior. Esta perspectiva, junto con informes detallados individuales, complementa el informe de los expertos, y debería jugar un papel importante en el proceso de decisión de compra".

Las soluciones de calidad de datos de Information Builders ayudan a las organizaciones a abordar el cada vez más variado y complejo entorno de la información. Combinando la integración de datos, la calidad de datos y las capacidades de gestión de datos maestros, la plataforma Omni-Gen™ asegura que los datos ‘sucios’ no penetran en la organización mediante el perfilado, limpieza y enriquecimiento de la información, sin importar su formato, localización, volumen o latencia. El resultado es una capa de datos fiables sobre los que las empresas pueden basar con éxito sus iniciativas de analytics y de transformación digital.

Frank J. Vella, CEO de Information Builders, explica:

"Creemos que la calidad de los datos es la base para que las organizaciones puedan aprovechar esa información fiable a escala para su toma de decisiones. Para nosotros es un honor que nuestros clientes continúen confiando en Information Builders para un componente de misión crítica tan importante como éste en sus iniciativas relacionadas con los datos, y que valoren nuestras soluciones tan alto en Gartner Peer Insights. Nos comprometemos a continuar desarrollando innovaciones que aborden este complejo panorama y cubran sus futuras necesidades".

