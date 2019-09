La reconocida consultora de telecomunicaciones Pafercom inicia su expansión como franquicia

Pafercom comienza su andadura en franquicia de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting tras más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y con múltiples clientes que respaldan su buen hacer La franquicia Pafercom es una consultora de telecomunicaciones basada en la gestión de servicios y reducción de costes para PYMES y autónomos. Pafercom no es distribuidora de ningún operador, ofrecen un servicio totalmente independiente, ya que se encargan de negociar con estos y gestionar las telecomunicaciones de sus clientes.

Desde Pafercom conciencian a sus clientes de la cantidad de dinero que pueden ahorrar optimizando sus costes, por eso, cuando estos contratan sus servicios (totalmente gratuitos), siempre quedan más que satisfechos.

Es posible que los precios estipulados hayan bajado, que se pueda renegociar unas mejores condiciones o incluso buscar proveedores alternativos que puedan prestar el mismo servicio a un menor coste, en el caso de no existir posibilidad de renegociación de los márgenes o de los costes con los proveedores actuales.

Al igual que con el resto de proveedores, muchas veces se tiene en la empresa un proveedor de telefonía al que se asocia un plan telefónico de empresa, y muchas veces los costes que esto supone son muy elevados, no solo por los costes de llamadas telefónicas, sino por los costes mensuales de mantenimiento de líneas. Si se tiene mucho volumen de llamadas, y muchas líneas telefónicas asociadas, es posible que las grandes compañías de telefonía estén dando buenas condiciones, pero no siempre ocurre y menos si no se dispone de un gran nivel de facturación. En este último caso, es importante conocer que existe la posibilidad de optar por la portabilidad a otro operador de telecomunicaciones de todas las líneas telefónicas, manteniendo la misma numeración. La franquicia Pafercom gracias a su volumen de negociación, obtiene siempre los mejores precios posibles, incluso pueden conseguir terminales gratuitos para sus clientes.

Para el franquiciado, que el servicio sea gratuito le asegura una mayor facilidad a la hora de comercializar. Un servicio gratis, de calidad y que ofrece un ahorro, se transforma en fidelización del cliente, puesto que aumentarán sus beneficios sin ningún desembolso ni inversión. Los clientes fidelizados, gracias a los servicios de telecomunicaciones, tienen la posibilidad de ampliar su contratación de servicios con ellos: energía, protección de datos, seguros y marketing online. Para ello, la central de Pafercom da una formación completa e integral al franquiciado, tanto en toda la parte técnica, operativa y áreas de gestión.

El perfil del franquiciado para Pafercom, debe ser altamente comercial, con buena imagen y grandes dotes de comunicación, organización y eficacia. Debe tener espíritu emprendedor y estar acostumbrado a trabajar por objetivos y a organizar y gestionar recursos humanos y el mercado potencial.

Respecto a la decisión de franquiciar su modelo de negocio, Manuel Fernández, CEO de Pafercom afirma: “Tenemos un modelo de negocio testado desde hace algunos años con unos resultados muy positivos para nuestros franquiciados recuperando la inversion en menos de 3 meses y alcanzando unos ingresos mensuales de más de 4000€. Todos los años se van generando clientes nuevos que se acumulan a los ya existentes haciendo crecer la cartera de ingresos año tras año.”

La franquicia Pafercom se presenta como una gran oportunidad para aquellos emprendedores que apuesten por un concepto en el ámbito de las comunicaciones, cuya misión es contribuir de forma efectiva al desarrollo y éxito de los clientes.

Aquellos interesados en montar una franquicia Pafercom, deben ser personas con un perfil emprendedor y dinámico, ya sea de autoempleo o como inversor.

Por una inversión de solo 6.000€, los franquiciados pueden emprender un negocio totalmente testado, rentable y pensado para ser implantado en cualquier parte de España.

Para más información:

Nacho Tuya

911592558

ntuya@tormofranquicias.es