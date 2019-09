AdSync360: nueva herramienta para converger la publicidad offline y online Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 13:23 h (CET) AdSync es una plataforma de sinergia y amplificación publicitaria que se encarga de converger la información offline con las campañas publicitarias online. A través de diferentes herramientas, adSync permite a las distintas firmas configurar mensajes en múltiples plataformas, aumentando así el engagement e incrementando las conversiones, lo que se traduce en más retorno de inversión para las marcas La unión del mundo televisivo, digital, offline etc. siempre ha sido un deseo inalcanzable de agencias, televisiones, anunciantes, etc. Pero ahora, Adsync360 lo convierte en realidad, ya que aporta la tecnología necesaria que hace posible la sinergia entre televisión, el contenido online y el offline.

Para lograr lo anterior, Adsync360 cuenta con las siguientes herramientas:

Reconocimiento Facial: la herramienta Facesync permite el reconocimiento facial y de branding (logos, iconos, etc.) en las emisiones televisivas, aportando información en tiempo real sobre cuándo y cuánto tiempo aparece determinada información. Este servicio ayuda a anunciantes y agencias a determinar cuál es el mejor momento para lanzar una u otra campaña online, buscando siempre la mayor eficiencia y la optimización de la inversión del anunciante.

Publicidad en la segunda pantalla: en Adsync360 aportan la solución que permite recoger la información necesaria de las emisiones televisivas para lanzar paralelamente una campaña online eficaz. De esta manera la detección de un determinado spot en TV en “prime time” puede permitir lanzar ciertas campañas en Google o Facebook, obteniendo siempre un ROI óptimo.

Weather Sync Technology: mediante la extracción de información meteorológica de todas las ciudades del mundo, Adsync360 puede lanzar campañas online según la información que se obtenga: si está lloviendo, si está granizando, si está nevando, si hace demasiado calor, etc.

Tecnología Deportes Sync: gracias a esta herramienta de extracción de datos, Adsync360 podrá detectar diferentes fuentes de eventos deportivos provenientes de distintas partes del mundo. Inicio o final del partido, tarjeta roja, descanso, etc.

Pollen Sync Technology: mediante la extracción de información relativa al polen de todas las ciudades del planeta, Adsync360 será capaz de lanzar campañas online basadas en los medicamentos antihistamínicos.

Tecnología de subtítulos Sync: la tecnología Adsync360 ofrece la opción de capturar todos los subtítulos de los programas de televisión en tiempo real. Así, todo el contenido será grabado en sus bases de datos y podrán hacer una analítica en función del contenido de la televisión. Además, podrán buscar cada escena como si fuera “Google de TV”. El resultado informará sobre el texto de las palabras que se estén buscando y el vídeo en el que se encuentra el contenido analizado.

