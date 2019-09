SUNSTAR GUM: Cerca del 60% de los niños no se lavan los dientes después de cada comida Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 12:03 h (CET) Con el fin del verano y la vuelta al cole llegan de nuevo las rutinas y el hábito de lavarse los dientes, en caso de haberse perdido, debe recuperarse lo antes posible. Asegurarse la buena higiene bucal de los hijos prevendrá de futuras preocupaciones como la aparición de caries, una de las consecuencias más habituales en la infancia. Los niños deben lavarse los dientes con productos y soluciones adecuados a su edad, ya que, si no pueden padecer fluorosis, una anomalía en la formación del esmalte Con la vuelta al cole toca dejar listos ropa, libros, cuadernos y kit dental para los que van al comedor escolar. El inicio del curso escolar implica la recuperación de hábitos perdidos como la higiene bucodental y es que el 60 % de los niños entre 5 y 12 años no se lavan los dientes después de cada comida.

Los niños son un grupo de la población que presenta una salud bucodental más frágil, ya que la estructura de la dentadura y la mandíbula están en fase de desarrollo. "Por este motivo, debemos asegurarnos de que se cepillen los dientes tres veces al día para evitar la aparición de caries, una de las consecuencias a la que en esta edad son más susceptibles. Además, es muy importante usar productos adecuados a cada edad y no utilizar soluciones adultas que pueden perjudicar su boca y sus dientes", aconsejan.

Pero ¿cómo hacer que los niños tengan una correcta salud bucodental?

Se debe intentar comprar un cepillo que guste a los niños. Los hay de colores y con dibujos que seguro le atraerán más que los convencionales.

Hay que utilizar pasta de dientes para niños. En una edad en que los dientes se están formando, es muy importante que los pequeños no ingieran pasta adulta ya que contienen una cantidad concentrada de flúor y puede provocar que los niños padezcan fluorosis**, un cambio de aspecto de la superficie esmaltada del diente que se da antes de los 8 años.

Es importante reducir el consumo de azúcares, chicles y refrescos ya que tienen un alto contenido en azúcar que puede provocar caries.

Hay que llevar al niño a la revisión anual. La vuelta al cole y la finalización del verano, época en la que han cometido excesos, es el mejor momento para corregir los posibles problemas que las vacaciones hayan podido causar a su dentadura. **IvanMalagonClínic

SUNSTAR GUM® recomienda que los niños usen cepillos ergonómicos de filamentos suaves y cabezal pequeño para proteger encías y dientes. También es conveniente utilizar pasta con la cantidad de flúor adaptada a la edad del niño además de una combinación patentada de flúor y Isomalt que previene de la caries tal y como la que ofrece la gama GUM® infantil, la única que crece con el niño desde los 0 a los 10. El gel dentífrico Kids está recomendado para niños de 2 a 6 años y el Junior a partir de 7.

SUNSTAR GUM® realiza una gran inversión en I+D y ofrece siempre soluciones con una fuerte base científica. Es una marca especializada en salud bucodental que hace llegar sus mensajes al consumidor a través de consejos, estudios e investigaciones velando siempre por el bienestar de las encías, dientes y la salud general del cuerpo.

Acerca de SUNSTAR IBERIA https://www.sunstargum.com/es/

SUNSTAR IBERIA es una compañía especializada en el cuidado de la salud oral y es la filial española de la multinacional japonesa basada en Suiza, SUNSTAR. SUNSTAR IBERIA cubre los territorios de España y Portugal y lleva 19 años en España, contando con las principales gamas de salud dental de la compañía: GUM® y GUIDOR®.

GUM® es una marca de cuidado oral que ofrece una única y completa gama de productos de calidad, recomendados por profesionales de la odontología, para prevenir y curar diferentes patologías de la boca que están relacionadas con la salud general. En cambio, los productos bajo la marca GUIDOR® van dirigidos al profesional médico, ya que están especializados en la rehabilitación oral. En España, SUNSTAR IBERIA cuenta con más de 40 empleados y colabora con distintas sociedades científicas para promover el cuidado de la salud oral entre la población. La marca GUM está presente en farmacias y parafarmacias.

