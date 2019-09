'Los pinchos tradicionales de Lizarran se mantienen como TOP ventas', afirman desde la franquicia Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 10:03 h (CET) Comess Group, que este mes está de celebración tras confirmar que durante el primer semestre de 2019 han sido consumidos más de 20 millones de pinchos en sus establecimientos Lizarran, afirma que son los pinchos tradicionales los más solicitados El primer grupo de hostelería de nuestro país reconoce que sus clientes se mantienen fieles a los pinchos más tradicionales de Lizarran, como el ‘Pincho de tortilla con paletilla’, el de ‘Croqueta y gulas’, el famoso ‘Serranito’, el clásico ‘Pincho de chistorra’ o el ‘Rulo de salmón con queso crema’.

"La base de nuestros clientes está formada por personas que buscan consumir buena gastronomía española con un marcado origen vasco en un ambiente informal y desenfadado, de modo que no resulta descabellado que se vea más atraída por las alternativas más tradicionales de la carta. Las que a pesar de haber probado cientos de veces, se han convertido en sus elecciones insustituibles en cuanto se sientan a la mesa", afirman.

Y es que tortilla, croquetas, jamón serrano y chistorra son sin duda cuatro elementos muy presentes en la mesa de cualquier apasionado a los pinchos. Una alternativa gastronómica que se complementa a la perfección con buena compañía, aquella a la que se denomina ‘la caña maestra’ y una campanita que anuncia la salida de más pinchos recién salidos de la cocina.

"No obstante, a la gente también le gusta variar y probar cosas nuevas. No suele ser habitual que una persona se pida siempre lo mismo cuando viene a Lizarran, por eso estamos constantemente actualizando la carta con nuevas incorporaciones como el ‘Taco de ternera a la brasa’, el ‘Brioche de atún picante’, el ‘Burger brioche pulled pork’ y las ‘Croquetas de pollo al curry, que han sido añadidas recientemente a la carta", mantienen en Comess Group.

Además, la campaña ‘Pinchos regionales’ de Lizarran ha permitido a los clientes de la franquicia degustar pinchos exclusivos creados especialmente con el objetivo de homenajear a cada una de las Comunidades Autónomas de nuestro país. Después de Cataluña y La Rioja, que tuvieron un rotundo éxito el mes pasado, es el turno de Asturias y Galicia con la ‘Tostita de ternera a la brasa’, el ‘Preñaito de tortilla’, la ‘Tapa de ensaladilla con mejillones’, el ‘Rollo de bacalao con tomate y mejillones en escabeche’ y la ‘Pita de crema de queso escabechada, mejillones y nueces’

"Porque en Lizarran queremos ser fieles a los más tradicionales, mientras nos esforzamos por diseñar y elaborar creaciones capaces de deleitar el paladar de los más exigentes", concluyen.

