Comess Group revela cuáles son 'las 5 mejores ciudades de España para montar un restaurante' Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 08:03 h (CET) A raíz del informe ‘Small Business Index 2019’ que ha publicado SumUp, Comess Group analiza cuáles son las cinco mejores ciudades de España para montar un restaurante "Abrir un negocio en España es, ciertamente, una decisión ganadora teniendo en cuenta cómo está el sector de la hostelería y la restauración en Europa. De hecho, acorde al informe sólo dos ciudades europeas superan a Madrid, la primera clasificada de España: París y Londres", mantienen los expertos de Comess Group.

Madrid, mejor ciudad de España para abrir un restaurante

La capital de España también es la ciudad más tentadora a la hora de abrir un restaurante, y es que Madrid ostenta un increíble 9.82 de puntuación en el ranking gracias a tratarse de una ciudad en la que "hay acceso fácil a la financiación y una densidad de población y ocupación altísima en su zona céntrica", mantienen.

Barcelona es la segunda clasificada

Barcelona, con un 9.55, es la segunda clasificada de España en la lista con un sexto puesto. En la ciudad condal hay mucho turismo durante la mayor parte del año, y la gran población que reside en Barcelona y sus alrededores "garantizan que abrir un restaurante en esta ciudad sea una apuesta casi segura", afirman en Comess Group.

Valencia cierra el podio

Abrir un restaurante en Valencia es la tercera mejor alternativa para cualquier emprendedor interesado en montar un negocio de hostelería. Con su 9.00 redondo y clasificada en el puesto número 12 a nivel europeo esta ciudad siempre será una perfecta alternativa para aprovechar el tirón turístico que tiene la Costa del Mediterráneo, y según se indica en el informe, "ofrece una densidad per cápita de seis puntos, un claro indicativo de que nunca faltará demanda para la hostelería en una cultura tan dada al buen comer fuera de casa como la española", explican.

Sevilla y Málaga acaban cuarta y quinta, respectivamente

El primer puesto de la provincia de Andalucía en el ranking de mejores ciudades españolas para montar un restaurante lo ostenta Sevilla, con un 8.36. Es una de las ciudades de la provincia con mayor densidad per cápita, "lo que significa que existe demanda de sobra, y el precio de los locales es más bajo que en Madrid, Barcelona o Valencia", comentan.

Málaga, con un 7.27, es la quinta clasificada de España en esta lista. Con cifras de disponibilidad y precio de los establecimientos muy asequibles y una densidad per cápita algo más baja que la de Sevilla pero también muy tentadora, se encuentra por encima de ciudades europeas como Bucharest, Manchester o Florencia.

"Este informe demuestra claramente que en España no lo tenemos tan mal como se cree a la hora de montar un negocio de hostelería. Y elegir el modelo de la franquicia con una marca que es sinónimo de éxito en el sector como Lizarran permite a cualquier emprendedor hacerlo con todo el apoyo que el grupo de hostelería líder en España puede ofrecer", concluyen en Comess Group.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.