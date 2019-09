Revoluciona tu mirada Lo último en contornos de ojos Ana Ruiz de Infante

sábado, 21 de septiembre de 2019, 10:03 h (CET) Al igual que el rostro, los ojos sufren el paso del tiempo, el estrés, el cansancio afectan a nuestra mirada, uno de los primeras zonas donde notamos los primeros signos de envejecimiento, y es que el área de los ojos incluye unos 22 músculos que están en moviemiento continuo, ¿sabíais que parpadeaamos de media 10.000 veces al día?....., no es de extrañar que la delicada piel del contorno de ojos denote pérdida de elasticidad, finas líneas, arrugas, y otros efectos como gravedad en los párpados….



Hoy os traigo las mejores opciones de tratamiento antiedad en esta zona tan especial:



Contorno de ojos HYALURON-FILLER. PVP 15ml., 21,65 euros

La firma Eucerin nos presenta su Hyaluron-filler dedicado especialmente para atacar las arrugas en las "patas de gallo". Su fórmula tiene una combinación de ácido hialurónico de peso molecular alto y bajo que ataca tanto las arrugas existentes como las que están apareciendo, y que además contiene saponina bioactiva.Tiene FPS 15 y protección UVA.

GEL BÁLSAMO CONTORNO DE OJOS NUXE. PVP 15ml., 29,50€.

La nueva gama de tratamientos multi-corrección Prodigieuse Boost incluye 5 tratamientos con efecto «CTRL-Z», que contrarrestan los efectos del cansancio, el estrés y la contaminación consiguiendo mantener a la piel fresca, redensificada y luminosa. Dentro de esta gama nos encontramos con el gel bálsamo contorno de ojos, con una textura delicada y ultra-refrescante, este gel bálsamo aporta un extracto de Cafeína vegetal anti-ojeras y anti-bolsas, para borrar de un plumazo los efectos de una mala noche.. El aceite de avellana, elegido por su ligereza, ayuda a reforzar esta frágil zona.



FLASH SÉRUM DE SEGLE CLINICAL. PVP 15ml., 34,90€ Segle Clinical, la marca de cosmecéuticos de alta gama especializada en sérums nos presenta FLASH SÉRUM. Contiene una combinación de péptidos como Pentapéptido 18 y el Acetyl Hexapéptido 8, que añaden a la fórmula un efecto antiarrugas bótox-like, que hace que se inhiba la contracción de la musculatura suavizando las arrugas de expresión. Además incluye Acetyl Tetrapéptido 5, un potente antibolsas, así como cafeína, que estimula la circulación, extractos de Ruscus aculeatus y Árnica Montana, paradescongestionar, alove de vera, alantoína y escualeno, para hidratar y regenerar. Un plus: antiarrugas que sirve tanto para la zona de los ojos como para labios.



SOIN COACHING SENIOR REGARD ET LÈVRES, de STENDHAL. PVP 15ml., 53€

Su gama Coaching Senior de Recette Merveilleuse ofrece un tratamiento 2 en 1, especialmente creado para el contorno de los ojos y labios.



La piel de estas dos zonas se caracteriza por ser muy fina, con tendencia a resecarse, por ello el laboratorio STENDHAL se ha inspirado de la Medicina Regenerativa, gracias a las células madre de Argán, su activo estrella, se consigue reconstruir la piel de esta zona y aportarle densidad.

Otros activos: Calcium +: mineral vital que refuerza la barrera cutánea y aporta tonicidad y vitalidad. Oligominerales: una combinación de zinc, sodio, magnesio y manganeso, que estimulan la producción de ATP, el cremcimiento y el metabolismo celular. Ácidos grasos esenciales, ricos en omegas 3 y 6. El extracto de Maca: que aumenta la actividad de los fibroblastos para incrementar la firmeza y elasticidad de la piel. La vitamina E: que protege del estrés oxidativo.



CONTOUR K, de Glacée Skincare. PVP 15ml., 54,26 € Contorno de ojos con vitamina K que aporta una hidratación extra necesaria en esa zona de piel más delgada, mejorando la ojera. Suaviza la inflamación que se forma alrededor de los ojos.



Está especialmente indicado para personas con ojeras y bolsas, tiene un efecto calmante para la piel de esta zona y además es despigmentante.



Entre sus activos figuran la Vitamina K1, un activo mulyidescongestivo, vitamina B3, aloe vera, cafeína y ácido hialurónico.



NCEF-REVERSE EYES de Filorga. PVP 15ml., 69,90€. Tratamiento para el contorno de ojos multicorrección suprema. La primera crema con la que los tratamientos para el contorno del ojo se hacen un hueco en la "cosmética inteligente". Su nueva fórmula combina la alta concentración del complejo polirevitalizante "de la casa" NCEF, con 50 ingredientes y muy apreciado por su eficacia suprema, y una acción de alta precisión, con el novedoso complejo GENIUS-VECTOR TECHNOLOGY, que concentra 5 mejores activos del rejuvenecimiento directamente en las células para lograr una corrección inteligente revolucionaria.



Resultado: Arrugas, firmeza, luminosidad, ojeras, bolsas... Se consigue una completa renovación de la mirada con un único tratamiento.



SKIN CAVIAR EYE LIFT, LA PRAIRIE Caviar. PVP 20ml., 422€

En La Prairie, la innovación es una de sus constantes y la potencia de la ciencia del caviar, ingrediente estrella y tan unido a la firma, siempre se está mejorando. Con una infusion de Caviar Premier, la última innovación del caviar desarrollada por los científicos de La Prairie, el ojo se convierte en el foco de la ciencia suiza de La Prairie. El potencial reafirmante total del caviar se aprovecha por primera vez para revivir, elevar y redefinir la mirada.



Skin Caviar Eye Lift, es una potente combinación de dos fórmulas enriquecidas con Caviar Premier y el Complejo Celular Exclusivo de La Prairie, y el primer sérum que abre todo el área de los ojos, incluidas las cejas, consiguiendo reafirmar y tensar esta zona.



Los resultados son simplemente sin precedentes. Usando algoritmos innovadores desarrollados específicamente para el estudio de los datos de Skin Caviar Eye Lift, los científicos de La Prairie descubrieron que con el uso regular, los ojos se abren mientras que los contornos y las cejas aparecen redefinidos. Los párpados superiores se ven estirados, mientras que las patas de gallo se ven visiblemente reducidas. Los párpados inferiores aparecen lisos y las bolsas debajo de los ojos y la hinchazón se ven disminuidas. Con el uso diario, el área completa de los ojos aparece tensa y firme.



La mirada se eleva, revive, se redefine, se vuelve a despertar con una nueva apariencia, con una nueva perspectiva. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Barefooting o descalcismo, una especie de realidad aumentada “El descalcismo o barefooting constituye una especie de realidad aumentada” Cinco trucos para conseguir más luz natural en tu casa Para crear un entorno perfecto y sentirnos en paz y en calma es muy importante cuidar la iluminación y aprovechar la luz natural Bluevert La Sagesse Alta cosmética que proviene de lo más profundo del océano El poder de una buena imagen y cómo las redes sociales influyen a la hora de escoger las vacaciones de los españoles Olvídate del pelo encrespado este verano Nueva técnica para alisar el cabello