Desvergüenza total

El día 19 de septiembre, en una entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en la Sexta de televisión, su cadena domesticada, manifestó: “Yo sería Presidente del Gobierno. Y seria un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos que tampoco se sentirían tranquilos”. “No dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno”.



Con lo joven que es ¿tendrá demencia senil? ¿acaso padecerá de una enfermedad que le hace no recordad no solo lo que ha dicho y hecho unos meses anteriores, sino el día de antes?



Ciertamente su “privilegiada” mente es un caso de estudio de neurólogos, psicólogos o psiquiatras, ¡Vaya Vd. a saber! En su inmensa egolatría y soberbia se considera superior a todos los seres humanos, especialmente a los españoles, a los que nos toma por disminuidos mentales, tontos o faltos de memoria.



Hace muy poco tiempo, a la misma persona que ahora denuesta, Pablo Iglesias, le ofreció una Vicepresidencia de Gobierno centrada en las políticas del bienestar social y los ministerios de Sanidad, Consumo (“para potenciar uno de os sistemas más admirables del mundo”). Además el Ministerio de Vivienda y economía social, y el ministerio de Sanidad. Parece ser que, Pablo Iglesias, al rechazarlos, le dijo que no aceptaba “la caseta del perro”.



El caso es que “rompieron las amistades”, y ahora Pedro, tras todas las trapacerías, enjuagues (acepción 4ª del DIRAE) que viene realizando para detentar la Presidencia del Gobierno, se ha visto abocado a convocar elecciones, cosa que él mismo dijo haría en el mismo momento en el que defenestró a Rajoy, y ahora no le ha quedado más remedio que llevar a cabo porque se ha visto totalmente solo.



Dice que no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias formase parte del gobierno, y ¿descansa bien por la noche habiendo pactado con los pro-etarras y los separatistas cuya única finalidad es destruir España. ¡A otro perro con ese hueso! ¿Qué concepto de la unidad de nuestra patria tiene?



Ciertamente la cosa empezó con Zapatero cuando dijo, poco más o menos, que todo lo que viniese de los separatistas catalanes sería aceptado por el Estado, pero no fue aupado por ellos al poder. Este sí se mantiene en el machito gracias a los traidores de nuestra España.



Soberbio, petulante, engreído, se cree en posesión de la verdad absoluta y que los demás españoles estamos equivocados y deberemos de rectificar y cambiar nuestras posiciones para hacerlas coincidir con lo que a él le interesa.



Su desmesurada autoestima la he llevado a decir: “Puede sonar presuntuoso, pero me doy cuenta de que me crezco en las situaciones difíciles”.



Frase textual: “En aquellos momentos, me doctoré: terminé mi tesis y posteriormente la desarrollé en forma de libro, un trabajo que me hizo sentir muy orgulloso. En un intento torticero de emplear bulos y rabia a partes iguales, ha sido cuestionado sin ningún fundamento”.



Está más que demostrado que su bodrio de tesis, además de ser un plagio, sin citar de quién toma continuamente los párrafos, es una bazofia que no se puede tragar, pero su narcisismo le hace creerse superior al resto de los humanos a quienes desprecia olímpicamente.



Creo recordar que en los países en los que existe una verdadera democracia los cargos públicos que han copiado parte de sus tesis, o de un artículo cualquiera que hayan publicado, en caso de ser descubiertos, dimiten inmediatamente. Pero como se decía en tiempos de Franco, “España es diferente”. Este sujeto, sin pudor alguno, contribuye más que nadie a que así sea pero en el peor de los sentidos.



Esperábamos la Democracia como el labrador el agua de mayo, pero no una democracia en la que los que gobiernan no sirven ni para escuchar si llueve, por desgracia para quienes los soportamos.



Su mendacidad es infinita y lo mismo dice que se desdice. No tiene reparo ni siente turbación en decir una cosa y al minuto siguiente la contraria. Es un mentiroso contumaz.



Lleva más de cuatro meses en tenguerengue, gobernándonos según su capricho y antojo y todavía los demás somos los culpables de que no le salgan las cosas como él desea.



Tenemos un dicho que reza: “Otro vendrá que bueno me hará”. Creímos en su momento que Zapatero era lo peor que nos podía haber caído encima. Se ha cumplido el refrán, ojalá no tengamos los españoles la desgracia de echar de menos a este badulaque.



Advertidos estamos, las elecciones se encuentran próximas. ¡Ojala no nos tengan que decir que los españoles tenemos los políticos que nos merecemos!



Hay que acabar con esta caterva de inútiles cuyo propósito es destruir España.



Nadie puede hacerlo sino nosotros.